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娛樂 最新消息

等了730天！炎亞綸露面了 大動作飆唱飛輪海唱到噴淚

炎亞綸（晴空鳥提供）炎亞綸（晴空鳥提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕炎亞綸今晚在Zepp New Taipei舉辦千人生日音樂會，這是他繼前年在北流演出後，時隔730天再度與粉絲共度生日的特別時刻，安排高達5首「飛輪海」經典歌曲，包括《出神入化》、《動脈》、《不會愛》、《一個人流浪》及《寂寞爆走》，引發粉絲滿滿回憶殺。

炎亞綸坦言，這次選唱飛輪海歌曲的原因，是因為太久沒唱了，加上許多粉絲多次敲碗想聽，「所以就特別重新編曲來唱一下，給大家新的感受。」

炎亞綸（晴空鳥提供）炎亞綸（晴空鳥提供）

炎亞綸特別提到《一個人流浪》對他的意義深刻，他感性地說：「每個人來到這個世界都是一個人來，一個人走，這首歌像是一種人生的體悟。」全場粉絲深受感動，他也不禁唱到哽咽噴淚。

炎亞綸也說，昨天生日前夕在社群發的文章有點小情緒，因為收到私訊得知有粉絲罹癌過世，「她來過粉絲見面會，有過我的簽名照，我記得她在粉絲見面會裡的身影，卻沒能跟她再說句話或為她加油。」

炎亞綸（晴空鳥提供）炎亞綸（晴空鳥提供）

他在文章坦言自己經歷多次生離死別，「所以我更用力的在過生活」，因此他在生日會上特別提醒粉絲注意身體健康，一位粉絲被抽上台也透露之前身體不好，讓炎亞綸不捨主動給她抱抱，「你要開心、好好吃飯。」另外在抽粉絲便利貼環節，還有粉絲許願想要看他結婚，主持人疑惑，「你的粉絲寫的都不是上台的願望！」

對於能再次站上舞台，他充滿感激地表示：「珍惜每一次表演的機會，未來也會繼續唱20年，陪伴大家走過更多歲月。」一番承諾讓粉絲報以熱烈掌聲與歡呼，紛紛喊要再陪他20年，現場氣氛達到最高潮。

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