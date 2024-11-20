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豆花妹被電擊筆嚇到崩潰 王仁甫揪粉絲一同受苦

《飢餓遊戲》來到八週年特別企劃最終回。（中視提供）《飢餓遊戲》來到八週年特別企劃最終回。（中視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《飢餓遊戲》來到八週年特別企劃最終回，懲罰大升級，其中一關製作單位拿出「電擊筆」，「豆花妹」蔡黃汝一看就大崩潰，同樣也很怕的王仁甫則找粉絲一起壯膽，兩人約好一起按下電擊筆，結果雙方竟都「假按」，意外有默契。

主持群再度分成兩隊人馬，王仁甫、蔡黃汝前往台中、新竹；孫協志、許孟哲、峮峮則到桃園、新北、台北，沿途繼續與各地粉絲同樂，製作單位還設計由粉絲負責闖關，沒有成功就讓主持人接受懲罰，但完成關卡後粉絲通通上遊覽車，跟著主持群返回最終站中視，而且必須在傍晚六點前抵達才算完成任務。

王仁甫（左）與豆花妹都不敢玩電擊筆。（中視提供）王仁甫（左）與豆花妹都不敢玩電擊筆。（中視提供）

過程中，製作單位設計「撕腿毛貼布」、「電擊筆」、「穿健康步道鞋跳繩」、「畫臉」、「交互蹲跳」等魔鬼懲罰，這讓主持群極度抗拒，想藉粉絲的意見改變遊戲規則，像是在台中時，王仁甫就試探性問粉絲：「想看我們被懲罰的請舉手。」沒想到許多粉絲都舉手，還說希望看到主持群餓肚子或受罰，這反應出乎王仁甫意料，便賭氣地對著粉絲說：「那你被淘汰了。」眼見無法逃避，王仁甫乾脆要粉絲一起體驗「交互蹲跳」，而第一次參加錄影的粉絲試了才發現比想像中難：「這些懲罰沒暖身，真的會炸裂。」

另一關製作單位拿出「電擊筆」，蔡黃汝一看崩潰直喊：「我真的不敢。」同樣也很怕的王仁甫則找粉絲一起壯膽，兩人約好一起按下電擊筆，結果兩人竟都「假按」，意外有默契，眾人不禁笑稱：「這位不愧是王仁甫的忠實粉絲。」幾輪過後，王仁甫慢慢克服被電障礙，乾脆超額「儲值」電擊次數。

王仁甫（中）與粉絲（右）相當有默契。（中視提供）王仁甫（中）與粉絲（右）相當有默契。（中視提供）

難得和粉絲近距離一起錄影，王仁甫趁機問粉絲最喜歡節目的哪個環節，粉絲則透露很愛看五位主持人的互動，不管是溫馨還是奸詐，都覺得好笑，而「奸詐」一詞感覺就是在說王仁甫，但王仁甫卻不認還甩鍋：「峮峮的確很奸詐。」八週年環台最後一天，考驗主持群能否準時回到中視？而最終捐出的公益金也將揭曉。

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