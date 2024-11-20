柯震東發文求助挨嗆「吃毒嗎」 7字直球回酸民

柯震東遇酸民惡意攻擊，正面回擊。（翻攝自Threads）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕柯震東出道多年積累不少影視作品，今年更憑戲劇《不夠善良的我們》拿下第59屆金鐘迷你劇集最佳男配角獎。經常在Threads與網友分享日常的他，透露最近為了準備新角色正在增胖，苦喊「吃不下了」，卻有酸民故意提往事回他「吃毒嗎？」對此，柯震東也大方回應。

柯震東近期為新角色持續增胖中，他發文表示「我吃不下了……誰來幫我吃」，原本只是分享日常的貼文，卻遭惡意針對留言「吃毒嗎？那大可不必了」，柯震見狀沒有置之不理，而是正面回應「呵呵！早沒得吃了」。

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柯震東回應酸民留言。（翻攝自Threads

網友見柯震東回覆後，也紛紛附和「你在哪？我等等到」、「你在哪？我等等到」、「雖然不知道是什麼，先答應」、「我來幫你吃，吃什麼」、「聽到我的呼喚才出現的嗎」，讓他忍不住再發文，「看到很多人想吃！沒關係我們約一個50萬一起吃飯」。

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