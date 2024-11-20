（新加坡直擊）新美國隊長現身親曝接棒原因！很開心可以揍一堆壞人

新任「美國隊長」安東尼麥基出席2024華特迪士尼亞太內容發布會。（記者許世穎攝）

〔記者許世穎／新加坡報導〕2024華特迪士尼亞太內容發布會今（20）日於新加坡金沙酒店盛大舉行，亞太區500家媒體受邀出席，下午聚焦盧卡斯影業及漫威影業發布，在《美國隊長：無畏新世界》變身全新「美國隊長」的「獵鷹」安東尼麥基更親自現身，除分享心路歷程，更笑說很開心可以在片中揍一堆壞人。

「獵鷹」安東尼麥基在《美國隊長：無畏新世界》變身全新「美國隊長」。（漫威影業提供）

安東尼麥基透露第一次知道獵鷹會接棒成為美國隊長是在克里斯伊凡家中的地下室，「當時我在他家看球賽，他問我有沒有看過《復仇者聯盟：終局之戰》的劇本，然後就給我看了最後兩頁。」該場戲正是克里斯飾演的史帝夫羅傑斯穿越時空回來後，將盾牌轉交給安東尼飾演的山姆，「我非常激動地跳了起來！」

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今年正逢安東尼以2014年《美國隊長2：酷寒戰士》加入漫威電影宇宙滿10年，他感性表示自己看著角色一路成長、肩負的責任愈來愈大，「這是一段了不起的旅程。」被問到和克里斯飾演的美國隊長有什麼不同，安東尼透露「我沒有打超級士兵血清，多數時候還是依靠智慧的！」

安東尼透露他在《美國隊長：無畏新世界》全新戰袍來自《黑豹》的瓦干達，「新的戰袍可以踢得更用力、飛得更快，最期待你們看到我踹扁很多人！」由於小勞勃道尼將回歸飾演接下來的大反派「末日博士」（暫譯），問到如果他也能扮演別的角色，安東尼直說自己其實一直很愛無敵浩克，「我很好奇為什麼他的短褲都不會破！」《美國隊長：無畏新世界》將於2025年2月12日在台上映。

此外，發布會上也釋出《驚奇4超人: 第一步》、《雷霆特攻隊*》獨家短片，以及即將於Disney+獨家上線的影集《夜魔俠：重生》、《鋼鐵心》的獨家片段，還有漫威動畫《無限可能：假如…？》第三季、《蜘蛛人：你的友好鄰居》等片段與消息。

漫威影業總裁凱文費吉也以視訊和大家分享對漫威電影宇宙未來期許，除了大讚《美國隊長：無畏新世界》具有寫實的動作風格，還有很開心終於將《驚奇4超人: 第一步》把驚奇4超人帶入漫威電影宇宙，緊接著X戰警也將加入主要劇情，並將成為《復仇者聯盟：秘密戰爭》（暫譯）的一大戰力。

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