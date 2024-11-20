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娛樂 最新消息

健身網紅「Peeta葛格」持大麻電子菸 緩起訴支付公庫15萬

〔記者陳彩玲／台北報導〕健身網紅「PEETA葛格」（本名黎育欽）涉持有毒品遭搜索，檢警在其個人倉庫搜出含有大麻成分的電子菸，依持有二級毒品罪，予以緩起訴處分，條件是向公庫繳交15萬元；至於在他外套查扣的大麻菸草包，因包裝上查無指紋，無法確認持有人身分，此部分不起訴。

檢警今年3月接獲線報，「Peeta葛格」非法持有毒品，及組成專案小組，至其健身房、辦公室、倉庫及家中等處所搜索，並在健身房的個人使用倉庫，以及放在員工休息室的外套中，分別查扣含大麻成分的電子菸、菸草包1包，但PEETA葛格否認吸毒，日前尿液採驗報告出爐呈現陰性，台北地檢署先前已就施用部分不起訴。

健身網紅「PEETA葛格」。（翻攝自IG）健身網紅「PEETA葛格」。（翻攝自IG）

另持有部分，PEETA葛格否認擁有大麻菸草包，辯稱員工休息室並非他專屬，只要健身房的員工都可以自由進出，雖然毒品在他的衣服口袋內查獲，但他稱不知道是誰放進去，懷疑被栽贓等語。

檢警調查時，使用光源檢視大麻煙草包外觀，未發現指紋，且逐一檢視PEETA葛格的手機，並未發現有買賣毒品的對話紀錄，由於查獲地點確實有多名員工可以自由進出，不排除毒品是被有心人士放入，因無法確認持有人身分，此部分依罪嫌不足不起訴。

不過，PEETA葛格坦承，其個人倉庫搜出含有大麻成分的電子菸，是他擁有，檢方依非法持有第二級毒品罪予以緩起訴，期間1年，條件是向公庫繳交15萬元。

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