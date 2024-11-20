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娛樂 最新消息

伍佰跟李炳輝同台？黃鐙輝節目大唱台語RAP 揭出道心聲：自信最重要

〔記者林欣穎／台北報導〕全台語TALK秀選秀節目《Talk Talk秀台語》由「Sandy」吳姍儒與浩子主持、許效舜及黃豪平擔任評審，客座評審本週迎來主持、歌唱、戲劇三棲的「南港劉德華」黃鐙輝，他笑著說：「沒買到劉德華的演唱會門票沒關係，今天我來唱歌給大家聽！」

黃鐙輝在《Talk Talk秀台語》大唱台語RAP。（公視台語台提供）黃鐙輝在《Talk Talk秀台語》大唱台語RAP。（公視台語台提供）

節目一開始黃鐙輝就帶來台語RAP開場秀，又加碼模仿伍佰跟李炳輝同台練喙花，一人分飾兩角把現場的大家逗得笑哈哈，黃鐙輝也以過來人身份給大家建議：「來到這裡讓我想起20年前自己剛出道的青澀模樣，其實自信是最重要的，即使不好的內容經過不斷的研究再濃縮之後，一定也會長出一朵花！」

《Talk Talk秀台語》第一季節目進入倒數，觀眾反應更趨熱烈，每週都會特地到首播聊天室和留言區許願敲碗，希望第二季可以看到自己心目中喜歡的人選，目前許願排行榜上伍佰、楊繡惠、苗可麗都並列前茅，許願名單還包括謝龍介、陳柏惟、楊大正、蔡昌憲、蕭煌奇、方宥心、金枝演社團長王榮裕、茄子蛋阿斌等。製作人黃淑宜也開心的表示：「歡迎親愛的觀眾朋友們繼續許願，也繼續支持我們的節目，可以讓越來越多人加入講台語的行列」。

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