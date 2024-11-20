周杰倫大巨蛋開唱倒數！罕見曝心聲「有點煩」 釣出阿信回應

周杰倫演唱會進入倒數，突然吐露「有點煩」心聲。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫12月5至8日將在台北大巨蛋舉辦「嘉年華」世界巡迴演唱會，也是首位登上大巨蛋舉辦專場的歌手，15萬張門票早已完售，連加開視線遮蔽區座位也全數搶空，買不到票的歌迷已經夠煩了，沒想到周董也罕見說出「有點煩」心聲。

距離演唱會只剩下半個月，周董突然吐心聲：「我需要好好放鬆，接近演唱會的日子，有點煩，擔心的事太多。」而他發文選用的背景音樂是嘻哈團體「The Party」演唱的《Monkey在我背》，貼切描述他遇到麻煩的煩躁心情。

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《Monkey在我背》是由朱約信作詞，羅百吉作曲，看到周董選用這首歌，五月天阿信也來留言：「你竟然知道這首歌！！！！！！」連用六個驚嘆號表示訝異。其實歌名代表的意思就是指遇上了麻煩事情，心裡有煩惱、壓力。

由於周董罕見會提到自己有很多擔心的事情，歌迷不免擔心是否因為太久沒回台灣開唱，又是首登大巨蛋演出，要顧及的層面太多，紛紛留言為他打氣。

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