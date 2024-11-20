埔里「茭點女神」吳若湄、林靖軒 與民視鳳凰藝能簽約成旗下藝人

埔里茭點女神吳若湄（左3）、林靖軒（左2）在南投縣長許淑華見證下，與民視鳳凰藝能公司總經理趙善意（左4）簽約，成旗下養人。（南投縣政府提供）

〔記者張協昇／南投報導〕 南投縣埔里鎮農會今年舉辦的美人腿公主選拔冠軍吳若湄、季軍林靖軒，昨（19日）與全民電視公司（民視）旗下的經紀公司鳳凰藝能簽約，成為旗下藝人，現場同時舉辦「埔里茭點農產及青農快閃市集」，兩位茭點女神初試啼聲為在地農特產品行銷，果然不同凡響，包括茭白筍、百香果、玫瑰醬等埔里農產好物，很快就被搶購一空。

埔里茭點女神吳若湄、林靖軒行銷埔里茭白筍等農特產品。（南投縣政府提供）

這場簽約儀式，昨下午在民視公司總部大廳舉行，由民視鳳凰藝能公司總經理趙善意遞交簽約書給兩位茭點女神若湄與林靖軒，並透過快閃市集農產推薦會方式，將兩位茭點女神介紹給大家認識，同時行銷南投農產好物。

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南投縣埔里鎮今年恢復舉辦的美人腿公主選拔，選出前三名茭點女神吳若湄（中）、林宛璇（右）、林靖軒（左）。（南投縣政府提供）

陪同兩位茭點女神一同出席簽約儀式的南投縣長許淑華說，南投縣花卉、茶葉、青梅產量都在全國數一數二，其中花卉以埔里鎮占大宗，埔里茭白筍、百香果在全國市占率更達8、9成，埔里鎮農會舉辦的美人腿公主選拔，目的就是選出親善大使，來行銷埔里、甚至整個南投縣的農產及觀光，此次埔里農會再為她們媒合一個展現自我的新舞台，相信未來與民視旗下的鳳凰藝能合作，一定會成爲閃耀演藝界的新星。

2024南投埔里美人腿公主選拔冠軍吳若湄，參加比賽情形。（南投縣政府提供）

茭白筍俗稱「美人腿」，埔里鎮農會從2006年舉辦第一屆美人腿公主選拔開始，持續辦理13屆，後來因為疫情停辦4年，今年恢復舉辦「尋找2024茭點女神」，曾在國際選美比賽封后的高曼容，即是從美人腿公主選拔中脫穎而出。

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