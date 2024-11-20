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娛樂 最新消息

星二代在奧運千吋螢幕震撼開唱 驚呼：想跳進去游泳

蔣榮宗在台北文創14樓會所表演。（ZONG MUSIC 榮宗蔣音樂國際公司提供）蔣榮宗在台北文創14樓會所表演。（ZONG MUSIC 榮宗蔣音樂國際公司提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕星二代蔣榮宗日前受邀至台北文創14樓會所表演，為其全新打造的25公尺的LED電視牆開幕，現場發表演奏曲，直呼好過癮。

蔣榮宗在這座解析度高達8K，相當於一座奧運標準游泳池寬度的1000吋LED螢幕牆前演出，打趣說：「差點跳進去這座奧運規格的『泳池』暢游，這面巨幕真的非常細膩，完全還原真實。」

蔣榮宗表示：「這次很特別，《從心開始AI》這首曲子從發想、討論到製作全新動畫，去呈現曲子的無限想像，非常震撼。」提到藉由高規格的科技展示，呈現如身歷其境的海洋與森林美景，也為音樂帶來全新感受。

蔣榮宗是華語樂壇重量級音樂人蔣三省的獨子。（ZONG MUSIC 榮宗蔣音樂國際公司提供）蔣榮宗是華語樂壇重量級音樂人蔣三省的獨子。（ZONG MUSIC 榮宗蔣音樂國際公司提供）

談到這首新歌《從心開始AI》，蔣榮宗開心表示：「整首曲子從古典神秘的氛圍，轉變為AI科技音樂的時尚感， 希望帶給貴賓們，全新震撼的視聽覺效果。」

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