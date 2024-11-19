《餘燼》正反評價燒不停！鍾孟宏認：腳踩進去水很燙

《餘燼》配樂盧律銘（左起）、導演鍾孟宏、許瑋甯、莫子儀、編劇朱嘉漢週末映後現身台北戲院與觀眾互動。（本地風光提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕鍾孟宏新片《餘燼》近來在社群火熱發燒，團隊接力跑遍近30場映前映後互動，有影迷看完紅著眼眶，直呼「這是一部很勇敢的電影，因為它率先一腳踏入充滿地雷的禁地。」

近來網上出現評價兩極的觀影心得，鍾孟宏坦言：「當初我們要做這個片子的時候，我就知道腳踩進去的水是很燙的，但我如果不踩下去，就沒辦法讓大家用不同視角去看歷史。」

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共同編劇朱嘉漢則表示，電影以警匪類型和破碎敘事方式呈現歷史真相的多重面貌，他認為觀眾有憤怒或質疑的情緒，遠勝於麻木與漠視，希望白色恐怖議題能持續引發省思。

聊到創作《餘燼》的初衷，鍾孟宏坦言，並非為了站在某一立場或刻意挑起爭議，而是透過受害者與加害者、警察隊長與小隊員、父親與女兒等角色之間的關係，回到人與人之間最真實的本質。

他進一步表示，「我們常說白色恐怖的記憶充滿悲苦，但以一個孩子的視角作為起點，從一雙鞋帶出他無法忘懷的記憶，這樣的講述方式能呈現深刻的傷痛與情緒的複雜性。」

導演鍾孟宏（左）希望透過角色之間的關係，回到人與人之間最真實的本質，莫子儀（右）也說這是一個很大膽的嘗試。（本地風光提供）

莫子儀分享《餘燼》是個很大膽的嘗試，「電影觸碰到非常複雜的白色恐怖議題，我相信它沒有辦法在一部電影當中滿足所有角度的詮釋，但它可以是個引子，讓我們從不同角度去回朔這段歷史。」

其中莫子儀與許瑋甯相隔十年再演同部電影，這次雖然沒有對手戲，不過兩人共通點都是已步入婚姻，莫子儀說，「我們都看著彼此的成長與轉變，平時也會互相鼓勵和祝福。」

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