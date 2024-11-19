楊貴媚兒子「同性伴侶」是張書偉！懊悔太晚知道16蹲超紅

《春行》導演王品文（左）、彭紫惠。（今日影像藝術提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《春行》今（19）晚首映，電影風光入圍「金馬61」最佳新導演、最佳男主角雙料大獎，該片除了有喜翔、楊貴媚共譜夫妻日常，片中設定父母對同志情感的表達含蓄內斂，有著說不出的為難。

喜翔與楊貴媚演出老夫老妻的默契絕佳，戲外也常互相鬥嘴，楊貴媚說：「喜哥平常臉很臭，但心思細膩，很貼心！」喜翔則嘴甜稱讚「老婆好美」，首映會看得出兩人好感情。

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喜翔（左）、楊貴媚在《春行》是一對相處數十年的老夫老妻，互動極為自然。（今日影像藝術提供）

喜翔認為他所飾演的角色「欽福」自卑感重、自尊心強，又沒辦法照顧到一家人，楊貴媚則觀察到其實這樣看似大男人的丈夫，還是對太太和孩子很有愛，笑說：「不然早就走了！爬樓梯爬那麼遠才能回家，那個家有夠遠！」

兩人的兒子「建明」由藍葦華飾演，同性伴侶「程皓」則是張書偉，拍攝對手戲時，喜翔大罵藍葦華「不肖子」，氣氛緊張。

說到與藍葦華、張書偉合作，喜翔形容角色沉默寡言又無法面對兒子性向，戲裡面認為「老婆沒有了、兒子也不要了」，楊貴媚認為台灣家庭中爸爸和兒子容易有疏離感，爸爸表現冷漠，兒子也就沒辦法多有溝通。

由於楊貴媚和張書偉在片中沒有太多互動，只用行動表達關係，搞笑說：「早知道16蹲會這麼紅，我就會說來來來，歡迎進我們家。」逗趣發言全場笑翻；《春行》本週五22日全台上映。

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