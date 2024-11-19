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娛樂 最新消息

（影）百萬YouTuber滴妹健康亮紅燈？ 三大症狀感覺不妙

〔記者馮亦寧／台北報導〕百萬YouTuber滴妹透過社群發文，表示自己近期健康亮紅燈，年初時體重急速上升、夜間盜汗還出現嚴重的睡眠問題。好友魚乾與志祺七七推薦她用飲食控制加上醫療指導，才讓健康有了成功改善。

滴妹身體出現三大警訊，讓她擔憂。（翻攝自IG）滴妹身體出現三大警訊，讓她擔憂。（翻攝自IG）

滴妹說自己年初出現體重急速上升、夜間盜汗、嚴重的睡眠問題。（翻攝自IG）滴妹說自己年初出現體重急速上升、夜間盜汗、嚴重的睡眠問題。（翻攝自IG）

滴妹發文說：「其實在今年年初的時候，我就一直懷疑自己是不是荷爾蒙出問題。因為我短時間內，體重急速地往上升，晚上睡覺時竟然還開始盜汗／燥熱，加上原本就有嚴重的睡眠問題…整個人的皮膚狀況、體態跟精神狀態都變得很不好。」受到健康問題影響，滴妹坦承，心情也跟著沮喪、低落。

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滴妹認為自己最大的問題就是創業和愛喝含糖飲料，衍生出來的壓力及嘗到問題，跟好朋友魚乾和志祺七七討論過後，得到三點心得：尋求專業醫師幫助、找出失衡原因、作對應調整。接著滴妹就開始踏上尋找健康之路。

經過飲食調整，滴妹對貓毛過敏的狀況有好轉。（翻攝自IG）經過飲食調整，滴妹對貓毛過敏的狀況有好轉。（翻攝自IG）

在專業醫師一系列檢測下，滴妹才發現自己對很多食物有慢性過敏，例如雞蛋、大蒜。這些都還是小事，滴妹本身消化就不大好，長期累積之後，出現腸漏問題（腸道黏膜發炎後，產生漏洞），也未腸漏問題，讓滴妹腸未無法好好分解蛋白質，更導致睡眠品質不佳、情緒不穩。

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經過半年努力，滴妹現在健康情形已經有所轉變，她自認氣色明顯提升，還建立健康飲食習慣，讓她居得自己真的太棒了！

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