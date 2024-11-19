大腿後側刺青致敬！亞莉安娜、辛西婭拍《魔法壞女巫》把對方刺上身

辛西婭艾利沃（左）和亞莉安娜在《魔法壞女巫》建立起出人意表卻親密堅固的友情。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕全球暢銷流行天后亞莉安娜在新片《魔法壞女巫》飾演飾演「格琳達」，和葛萊美獎及東尼獎得主辛西婭艾利沃飾演的「艾法芭」，一同揭開《綠野仙蹤》童話故事中的女巫起源故事。兩人合作建立起好交情，亞莉安娜更透露兩人一起去刺青來向對方角色致敬。

亞莉安娜表示：「我在大腿後側刺了一個代表艾法芭的心形字母『E』，而她則在大腿後側刺了代表格琳達的字母『G』。」辛西婭艾利沃表示，她們建立的感情連結來自一種歡樂的探索精神，「我希望我們永遠不會失去那份對於玩樂的熱愛，那是我真的很享受的事情，那種想要學習和發現更多的需求。」

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辛西婭接著說：「我和亞莉安娜充分利用這份熱情，盡量讓這兩個角色充滿人性和無限可能。當我們一起演戲的時候，真的做出非常特別的表演。」

亞莉安娜形容《魔法壞女巫》的角色能讓每個人都能看到自己的某些特質。（UIP提供）

亞莉安娜認為，這兩個角色會像那兩個刺青一樣永遠陪伴著她們，「格琳達和艾法芭這兩個角色最美好的地方在於，每個人都能在她們身上看到自己的某些特質。」她形容她們代表了多元化的複雜性、豐富的人性、各種優美的細節、愛與界限－所有關於愛、分歧、發現自我與伸張正義的複雜層面，「全都是根植於愛。」

該片改編自20年來備受觀眾喜愛的音樂劇《女巫前傳》，由《瘋狂亞洲富豪》知名台裔導演朱浩偉執導，將帶領觀眾一窺奧茲國希茲大學中兩個年輕女孩的冒險旅程。亞莉安娜也說，片中故事是對深層的人類經驗的見證，「反映了受到誤解的複雜性，我們內心善與惡同時存在的事實，以及擁抱彼此差異的重要性。」《魔法壞女巫》將於本週四（21日）在台上映。

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