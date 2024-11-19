晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

大腿後側刺青致敬！亞莉安娜、辛西婭拍《魔法壞女巫》把對方刺上身

辛西婭艾利沃（左）和亞莉安娜在《魔法壞女巫》建立起出人意表卻親密堅固的友情。（UIP提供）辛西婭艾利沃（左）和亞莉安娜在《魔法壞女巫》建立起出人意表卻親密堅固的友情。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕全球暢銷流行天后亞莉安娜在新片《魔法壞女巫》飾演飾演「格琳達」，和葛萊美獎及東尼獎得主辛西婭艾利沃飾演的「艾法芭」，一同揭開《綠野仙蹤》童話故事中的女巫起源故事。兩人合作建立起好交情，亞莉安娜更透露兩人一起去刺青來向對方角色致敬。

亞莉安娜表示：「我在大腿後側刺了一個代表艾法芭的心形字母『E』，而她則在大腿後側刺了代表格琳達的字母『G』。」辛西婭艾利沃表示，她們建立的感情連結來自一種歡樂的探索精神，「我希望我們永遠不會失去那份對於玩樂的熱愛，那是我真的很享受的事情，那種想要學習和發現更多的需求。」

辛西婭接著說：「我和亞莉安娜充分利用這份熱情，盡量讓這兩個角色充滿人性和無限可能。當我們一起演戲的時候，真的做出非常特別的表演。」

亞莉安娜形容《魔法壞女巫》的角色能讓每個人都能看到自己的某些特質。（UIP提供）亞莉安娜形容《魔法壞女巫》的角色能讓每個人都能看到自己的某些特質。（UIP提供）

亞莉安娜認為，這兩個角色會像那兩個刺青一樣永遠陪伴著她們，「格琳達和艾法芭這兩個角色最美好的地方在於，每個人都能在她們身上看到自己的某些特質。」她形容她們代表了多元化的複雜性、豐富的人性、各種優美的細節、愛與界限－所有關於愛、分歧、發現自我與伸張正義的複雜層面，「全都是根植於愛。」

該片改編自20年來備受觀眾喜愛的音樂劇《女巫前傳》，由《瘋狂亞洲富豪》知名台裔導演朱浩偉執導，將帶領觀眾一窺奧茲國希茲大學中兩個年輕女孩的冒險旅程。亞莉安娜也說，片中故事是對深層的人類經驗的見證，「反映了受到誤解的複雜性，我們內心善與惡同時存在的事實，以及擁抱彼此差異的重要性。」《魔法壞女巫》將於本週四（21日）在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中