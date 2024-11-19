女星遇可怕職災！張若凡胖了 拋「 一句話」化解感情爭執

張若凡（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕張若凡近來推出單曲〈今晚吃什麼〉，描述情侶經歷爭吵或彆扭，到最後以一句「今晚吃什麼？」作為和好開場白，張若凡說很多尷尬的事有時經過一頓飯局會莫名煙消雲散，也分享美食是她療癒自己的其中一個方法，為了寫歌還特別吃遍美食，自曝那陣子胖了2公斤，開玩笑說為創作犧牲。

張若凡《愛的疑問句系列》自第一波的〈門外？〉丟出徘徊在愛情門外的疑問句；第二波單曲〈今晚吃什麼〉以美食比喻愛情關係。「吃」對所有人來說是再平凡不過的日常，而一句「今晚吃什麼？」往往也能成為巧妙化解矛盾與爭執的起點。

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這首歌由是由張若凡及音樂人好友滴燙共同創作，寫歌時剛好是吃飯時間，正好對方在吃韓式泡菜鍋，才剛寫完旋律正愁如何命名之時，對方當下打了個飽嗝：「不然就寫『韓式泡菜鍋』吧。」順手就決定將DEMO以此命名，一路衍生成為了〈今晚吃什麼〉。張若凡說：「無論開心難過生氣，我們三餐還是得吃，所以後來重新填詞後完成了〈今晚吃什麼〉。」

張若凡（索尼提供）

在寫這首歌的歌詞時，為了想將食物或料理擬人化，張若凡吃了許多平常不會吃的食物來幫助創作，「幾乎把家裡附近的外送平台餐廳都點過一輪了，台式、日式、韓式各種料理都吃了一遍。」意外獲「職災」胖了2公斤，讓她苦笑前陣子才為了拍照上鏡忌口，如今卻為了寫歌破戒，好在現在已經瘦回原本的標準身材。

此系列企劃邀請破億票房導演殷振豪團隊籌備製作「衍生劇」概念短劇集（Series Shorts），張若凡化身「問題妹」，提出各式各樣的愛情疑問，拍出大家最想問、最想知道的愛情問句，即將給大家滿滿的既視感。

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