余天女婿當「車手頭」賠錢獲緩刑 身障者控被騙560萬一毛都沒拿到

一名身障人士向新北市議員林國春陳情，指遭前民進黨立委余天女婿陳鑒所屬的詐騙集團騙走560萬元，賠償金一毛錢都沒拿到。（林國春提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕前民進黨立委余天女婿陳鑒淪為詐騙集團車手，新北地方法院12日審結，依詐欺等罪判刑2年，合議庭考量坦承犯行，宣告緩刑5年，當庭支付165萬元和解金，獲得被害人原諒，然而有一名陳姓被害人向新北市議員林國春辦公室陳情，控訴陳鑒所屬的詐騙集團騙走他560萬元，他一毛錢都沒拿到，雙方根本沒和解。

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一名行動不便的陳姓身障人士說，「我不知道該怎麼辦？一輩子的積蓄，年邁母親的老本，就這麼全被詐騙集團騙走了！」陳男表示，他在臉書誤信詐騙集團的股票投資廣告，陸續面交5次、共560萬元給詐騙集團車手，陳男後來驚覺有異報警，順利查獲收款車手。

陳姓被害人憤怒表示，本案一開始是他前往警局報案，並與警方配合，才將詐騙集團成員一網打盡，而法院開庭審理期間，有關自己受害部分已在警局說明清楚，並製作完成筆錄，地檢署檢察官也依據筆錄指揮偵辦案件，所以法院開庭審理時，他認為應該不用再出庭，沒想到這個舉動讓他求償無門。

前民進黨立委余天女婿陳鑒淪為詐騙集團車手，新北地方法院12日審結，依詐欺等罪判刑2年，合議庭考量坦承犯行，宣告緩刑5年，當庭支付165萬元和解金。圖為起訴書。（林國春提供）

陳姓被害人說，「後來接到法院調解庭的通知出席，才發現陳鑒等一夥人與其他被害人已完成和解賠償事宜」，得知結果時他非常意外，當庭詢問調解庭法官，他的部分為何沒提到？但法官未進一步說明，過沒多久就接到陳鑒已與被害人達成和解，判處2年有期徒刑、緩刑5年等判決書，才知道其他受害者調解庭都拿到賠償金，只有他一毛錢都沒有。

林國春表示，只因為審理庭沒去，竟導致被害人無法求償、喪失權益，這樣合理嗎？台灣的司法到底是不是死了？他痛批，這些騙子哭窮，說沒錢賠償被害人，卻聘請10多位律師辯護，尤其陳鑒聘請的大律師，居然還有前最高法院檢察官、前高等法院檢察署檢察長身分的大律師。

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林國春氣憤地說，原來法院會轉彎，車手頭真的很好當，被抓到判得居然比基層車手還輕，是否背景很重要？選對邊站就無風無雨，日子高枕無憂？陳男被騙560萬元，根本沒和詐騙集團和解，但法院視而不見，甚至以陳鑒坦承犯行、與被害人達成和解等理由輕判，令人匪夷所思。

林國春強調，他會協助被害人上訴，提供一切法律協助，打破「有錢判生、無錢判死」的不合理判決，為基層民眾爭取法律應該保障的權益。

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