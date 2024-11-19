12強》（影）蔡阿嘎東京機票「上週就買好」！熱血喊：相信中華隊

蔡阿嘎（左2）昨日與樂團七月半登大巨蛋開唱。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中華隊在世界棒球12強賽挺進四強戰，掀起全民瘋棒球的熱潮，蔡阿嘎與樂團七月半為棒球賽演唱賽事主題曲《就一起》，昨（18）日登上大巨蛋開唱，二伯也發文透露，上星期蔡阿嘎就已經準備好飛往日本的機票與棒球賽門票，準備和中華隊一起前進東京打複賽，直喊「我相信中華隊！」

二伯發文分享，以前和蔡阿嘎談戀愛的時候，因為兩人都愛看棒球，所以有很多話題可以聊，好幾次的約會時間都一起在球場度過，甚至大學第一志願就填了體院，只因夢想可以到職棒工作，「多麼幸運今天有這個機會可以在夢想的大巨蛋看著先森為了棒球演出，很開心可以這樣看著你圓夢了」。

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蔡阿嘎（左）早一步搞定東京機票住宿及門票。（翻攝自IG）

二伯也透露上週和蔡阿嘎的對話，「走～我們去東京幫中華隊加油！」突如其來的邀約讓二伯驚訝回：「蛤？還沒確定耶！」不過蔡阿嘎信誓旦旦說：「我相信中華隊！」最後，她表示非常慶幸老公的「相信中華隊」，門票、機票、住宿都輕鬆搞定了，甜喊：「就一起，幫中華隊加油！」

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