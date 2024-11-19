勵志！她胖到78公斤 為了五月天甩肉成高中校花

陳涵瑜（無限志提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕23歲歌壇新人「球球」陳涵瑜曾為韓團EXID師妹，年初宣示進軍歌壇發行首支單曲EP《Boom！》；相隔10個月後，將再以個人首張寫真EP《Eyes On Me》趁勝追擊為夢想大邁進。

拍攝首波主打《Eyes On Me》MV前，球球和舞者密集排練1個月，正式拍攝狂操48小時，兩天內只闔眼2小時，熱愛舞蹈的她也大呼「真的超級累！」形容當時流汗情景：「每一次拍攝喊卡，我的汗水幾乎都要把妝容卸乾淨了，真要謝謝造型師不斷幫我補妝。」現場舞力全開戰鬥力十足。

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陳涵瑜（無限志提供）

被問到為何想成為歌手？她坦言國中時曾是小胖妹，最胖的時候達78公斤，還被同學譏笑醜八怪，青少年的她覺得很受傷，決定要雪恥，「當時因為很喜歡五月天，為了有一天可以遇見他們，才立志要當藝人，開始減肥之路。」後來憑著毅力減重成功，高中時成為全校校花。

她說：「直到現在只要意志力動搖，就會聽聽他們的歌，告訴自己不要放棄。」透露是五月天的動力促使她不斷往夢想前進。此次為拍攝寫真EP也在事前做足準備，除了不碰澱粉只吃原型食物的飲食控制外，也努力學習皮拉提斯，甚至打算在新家買一張練習的機械床。而拍照前為求美美入鏡，她坦言有去打了消脂針，慶幸醫生技術好沒有想像中的痛。

陳涵瑜（無限志提供）

為鼓勵有夢想的人跟她一起追夢，球球也特別舉辦專輯宣傳活動《愛上Me， K-POP創意舞蹈大賽》，只要追蹤她的IG即可報名參賽。

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