小賴糗了！砸千萬買房豪宅變廣場 挨轟「低級錯誤」手法曝光

「小賴」賴晏駒推出新歌《NEVER THE SAME》。（Hit Fm提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「小賴」賴晏駒推出新歌《NEVER THE SAME》，他錄製電台節目宣傳，受訪分享斥資超過千萬買的新家，裝潢卻被詐騙的崩潰故事，連主持人阿娟都不禁大罵：「低級錯誤！」

小賴受訪感嘆說，新家可以說是得來不易，跟新歌一樣千迴百轉。對於新家的裝潢過程，小賴提到，認識的一位設計師朋友打包票稱，可以幫他把房子裝潢好，不會多賺他一毛錢。

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當時小賴心想是熟識的朋友，就放心交給他，接著開始溝通討論設計，前端都很順利，等到交屋後差不多要挑建材，對方卻消失兩周後，他才收到設計師朋友傳訊說：「我最近要住院動手術，能否等我出院？請再給我一些時間。」

「小賴」賴晏駒錄製阿娟主持的電台節目。（Hit Fm提供）

小賴之後察覺不對勁，馬上到新家現場察看，不看還好，一看傻眼，原本房子的一道隔間牆，硬生生消失不見，從兩房一廳變成一片空地，讓他傻眼驚呼：「我是買了什麼廣場嗎？」

小賴傻眼透露，之後再次聯絡設計師友人，並嚴肅告知：「請問當初溝通設計是哪裡出錯了嗎？我希望你身體健康，手術順利，如果你是騙我的，你真的會有報應。」最後無奈表示，最後這個人還是消失了，而且還看到這個人限時動態跑去唱歌。

小賴最後趕緊找了新的設計師，卻開始陷入焦慮不安，因為前面發生的事情讓他無法放心跟信任，必須時刻去監工，深怕廣場變「操場」。

更尷尬的是，小賴新找的木工師傅還發現，前一位設計師把冷氣的管線裝錯，居然把冷氣孔打在地板上，荒唐到連師傅說從沒看過管線這樣裝，讓阿娟驚呼：「這真的是太低級的錯誤了。」

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