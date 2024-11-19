黃明志又開砲了！不爽大馬演出影片被打馬 怒嗆：我們不是中國

黃明志繼續到不同城市舉辦「大飛機」世界巡演。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕馬來西亞創作歌手黃明志前陣子在高雄完成「大飛機」世界巡演，感受到歌迷的熱情，不過近日他在家鄉大馬結束演唱會卻一肚子火，忍不住又對政府開砲了。

黃明志今（19）分享多張演出照片，並談到日前在大馬雲頂演出狀況：「雲頂這場演唱會真的很抱歉，很多舞台LED裡面呈現的畫面都被政府打了馬賽克。只要露到肚子和露到大腿還有乳溝一點點的話都要被打馬賽克，最好笑的就是那張海報了，全部女生的大腿和腰部都被塗成了黑色。」前幾天黃明志就先貼出「對比圖」，他手中的演唱會海報，女舞者都露肚子、露大腿，但是雲頂場的海報卻被「加工處理」，看不到女舞者的肚子和腿。

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黃明志拿著巡演海報，對比大馬雲頂場被處理過的海報。（翻攝自臉書）

有話直言的黃明志還提到：「貪污幾十億的人沒事，實行種族主義政策的官員沒事，在孤兒院裡面強奸兒童的官員沒事，但舞蹈員只要露個腰就不可以了。」他氣說：「我已經沒有X政府很久了，不要逼我。難怪看到那麼多外國歌手不願意來馬來西亞演唱會，都跑去泰國和新加坡了。難道你不知道打了馬賽克？我們看了會更硬？」

黃明志演唱會上總有不少漂亮舞者助陣演出。（翻攝自臉書）

黃明志也談到，人民有有本事讓政府官員上台，就有本事把他拉下台，「大家一定要記得，這些官員就只是人民的公僕，是幫我們打工的，要fire掉他們，要留他們，都是由我們人民決定的，我們不是中國，也不是新加坡。」

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