薄瓜瓜母是狠角色？財經網美爆料 「薄熙來情婦被製成標本」

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕前中共政治局委員、重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，將迎娶宜蘭縣羅東博愛醫院創辦人許文政孫女許惠瑜，成為台灣女婿，如今他的家庭背景也遭挖出，財經網美胡采蘋曾在影片中揭露，薄瓜瓜母親谷開來心狠手辣的過去。

人體標本展其中的孕婦標本，被外界質疑是主播張偉杰。（翻攝自YT）

胡采蘋表示，以前在北京上班時，同事曾向她分享，當時有一個人體標本展特別有名，裡面展示的皆是「死刑犯」，值得關注的是，其中有一具女性標本，肚子裡面還有胎兒，據傳她就是薄熙來的情婦。

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胡采蘋指出，薄熙來擔任重慶市長前，最出名的職務即是他曾擔任大連市長，而該遭剖開且巡迴中國的女性標本，據說就是大連電視台的美女主播張偉杰，原先她在台內主持一檔名為《太陽雨》的節目，有天突然失蹤，就連電視台都找不到她，然而該標本的臉型、身材和頭顱的形狀都非常像張偉杰。

胡采蘋進一步說，薄瓜瓜的母親谷開來是一名非常善妒的女性，非常生氣薄熙來和張偉杰搞外遇，既然張偉杰已經懷孕，她便派人將其殺害，並將其製成標本巡迴中國展出，讓張偉杰與她的「孽種」被千千萬萬的人看到，可說是極盡羞辱。

胡采蘋坦言，本來不太相信同事所說，但爆料同事也講過海伍德命案，最後被證實是真的，「我非常震驚，因此呢，在那個人體標本展覽中的孕婦，到底是不是消失的主播張偉杰，那我現在就不敢亂說我同事都在胡說八道啊」。

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