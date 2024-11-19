台灣之光！李安獲日本藝術諾貝爾獎「台灣第一人」：驕傲又感激

李安被選為本屆高松宮殿下紀念世界文化獎戲劇與影像領域的得獎人。（法新社）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本「高松宮殿下紀念世界文化獎」有日本藝術諾貝爾獎之稱，第35屆昨（18）日在東京舉行，共有5位得獎人，而「台灣之光」李安導演就是其中一位，他開心表示：「身為第一位來自台灣的得獎者，我感到既驕傲又無比感激。」

李安曾以電影「斷背山」、「少年PI的奇幻漂流」兩度獲得奧斯卡金像獎最佳導演，被選為本屆高松宮殿下紀念世界文化獎戲劇與影像領域的得獎人。日本美術協會會長日枝久在致詞時特別指出，本屆首度有來自台灣、哥倫比亞的藝術家獲獎。

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李安曾以電影「斷背山」、「少年PI的奇幻漂流」兩度獲得奧斯卡金像獎最佳導演。（翻攝自網路）

李安對於能獲獎感到非常驚訝，他也大讚日本電影對全世界一直有著深遠的文化影響，尤其是對亞洲電影製作者而言，他也不例外，「對我而言，電影院就像一座聖殿，而電影是一種儀式。透過儀式，我們映照出人生，並希望觸及真相。我喜歡認為我的職業是一所學無止境的學校，在此我學習電影、學習關於自己、關於這個世界，而這種學習永無止境」。

除了李安之外，其他4位得獎人包括繪畫領域的法國藝術家蘇菲卡爾（Sophie Calle）、雕塑領域的哥倫比亞藝術家朵莉絲薩爾塞多（Doris Salcedo）、建築領域的日本建築家坂茂、音樂領域的葡萄牙/瑞士鋼琴家瑪利亞．若昂．皮雷斯（Maria João Pires）。

李安（右1）表示，能和其他得獎人至此，對他來說是莫大榮耀。（法新社）

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