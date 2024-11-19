才挺過假包風波！王思佳再遭檢舉「連YT都假的」0營收

王思佳去年陷入假包風波，近日再遭檢舉頻道。（翻攝自王思佳IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人王思佳去年五月捲入拿假包上節目疑雲，事後她在直播淚崩出示代購證明，經紀人也出面證實「驗包結果是真的」。如今過了一年半，她已能坦然面對這件事，時常在節目或YouTube頻道上調侃自己，不料，她近日卻遭人檢舉「頻道不屬於這個創作者」，連YT都假的。

王思佳昨（18）日的最新影片「我需要幫忙！！重大事故宣告停更原因」，氣憤表示自己的「王美頻道」遭人惡意檢舉「這個頻道不屬於這個創作者」，導致她的頻道現在沒有營收，還會被限制流量，讓王思佳超傻眼，「我這種風格還不屬於我的，那會是屬於誰的？」一旁的製作人則笑說「所以姊妳連頻道都假的」。

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王思佳被檢舉頻道不屬於她的。（翻攝自王思佳YT）

此外，製作人也解釋因頻道日前有花錢購買第三方平台的音樂，但仍可能被「版權蟑螂」惡意檢舉沒買版權。最後王思佳直言「我的頻道就是我的，不用再糾結這件事情上面了」，並喊話大家在影片下留言「這個頻道是王美的」，表示自己會去和平台申訴，「因為這個頻道百分之兩千萬就是我的」!

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