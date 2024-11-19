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12強》飛東京搶不到機票 球迷有兩全其美辦法

台灣隊晉級世界十二強賽四強複賽，現在飛東京機票超搶手。（資料照）台灣隊晉級世界十二強賽四強複賽，現在飛東京機票超搶手。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣隊晉級世界十二強賽四強複賽，大批球迷掀起機票搶購熱潮，要到東京替台灣隊應援，不過目前只剩較貴機位能選購，立委喊話增班，交通部部長陳世凱表示，民航局已向國籍航空協調增班或加大機型。

民進黨立委蔡其昌表示，許多台灣球迷希望飛東京替台灣隊現場應援，但日本正值楓葉季，機票不容易買，紛紛敲碗希望增加班機，其中又以週二至週五需求最高。

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蔡其昌說，已請教育部協助提供球迷更清楚的門票購買資訊，但「先有機票再有門票」，他已聯繫交通部，希望增加班機或是增加既有班機載客量，並請交通部提前和日方機場連繫相關事宜。

針對飛東京機票貴，筆名「人渣文本」作家、電視名嘴周偉航在臉書提供球迷兩全其美的方法，他說：「東京機票貴，就飛大阪或其他小城市，然後用JR PASS去東京，OK的啦。」並透露自己對東京不熟，也不知道巨蛋在哪，但JR一定到得了。

而陳世凱則表示，往東京的訂票率，這兩天明顯提升，已請民航局與國籍航空協調增加班機，或透過小機型換大機型的方式，增加既有班機的載客量；如果日本航空公司若幫忙飛，也會盡量協助取得飛航航班。

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