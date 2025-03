Ultra Taiwan雨中完美落幕！金曲狂燒吸兩萬樂迷朝聖

Ultra Taiwan在天空中施放璀璨煙火畫下完美句點,相約明年見。(Blowin' in the Wind大風吹提供)

〔記者鍾志均/台北報導〕第四屆Ultra Taiwan(超世代音樂節)昨(17)在台北市大佳河濱公園圓滿結束,這兩天雖然陰雨綿綿,仍狂吸2萬人朝聖,流行電音天王DJ Snake(蛇爺)晚上登場,帶動樂迷氣氛,嗨到最高點。

蛇爺DJ Snake在Ultra Taiwan放送一連串招牌金曲。(Blowin' in the Wind大風吹提供)

DJ Snake(蛇爺感性告白:「非常謝謝,我他媽的超愛你們!」全場樂迷感動到不行。壓軸強棒的葛萊美獎音樂情人Zedd(捷德)也超愛台灣,帶來膾炙人口的流行金曲串燒,台下萬人一起大合唱狂歡,讓他感動大喊:「台灣我愛你,謝謝你們!」為兩天活動畫下完美句點。

睽違7年來台的Zedd擔任今年Ultra Taiwan壓軸強棒,接連放送招牌歌曲《I Want You To Know》、《Stay》等朗朗上口的流行金曲,全場萬人大合唱狂歡,隨後播放經典代表作《Clarity》於天空施放30秒、200發的璀璨煙火,畫面感動眾人。

近年火紅的Black Tiger Sex Machine(BTSM,黑虎性機械)今年首度來台參加Ultra Taiwan,他們頭戴著黑虎頭盔、眼睛以LED白光呈現,在夜晚的主舞台特別酷炫,讓許多樂迷大感驚艷不已。

平交道女神AmberNA(藍星蕾)在Ultra Taiwan穿上「銀色馬甲」曬出渾圓水滴雪乳。(Blowin' in the Wind大風吹提供)

性感的亞洲百大女神DJ下午火辣登場,包括平交道女神AmberNA(藍星蕾)穿上「銀色馬甲」曬出渾圓水滴雪乳、背上天使翅膀相當吸睛,她帶來一連串K-Bounce動感組曲,全場超嗨;甜辣系個性女神Alyshia一身黑色皮衣登場,表演一半她跳上DJ台之後,露出鏤空辣腿網襪,驚艷全場。

另外,「真人版娜美」大馬波神Ms.Puiyi在下午火辣登場,深V包不住超兇上圍,螞蟻細腰超性感,現場擠滿粉絲,人氣超旺。

