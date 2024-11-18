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娛樂 最新消息

Ultra Taiwan雨中完美落幕！金曲狂燒吸兩萬樂迷朝聖

Ultra Taiwan在天空中施放璀璨煙火畫下完美句點，相約明年見。（Blowin' in the Wind大風吹提供）Ultra Taiwan在天空中施放璀璨煙火畫下完美句點，相約明年見。（Blowin' in the Wind大風吹提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕第四屆Ultra Taiwan（超世代音樂節）昨（17）在台北市大佳河濱公園圓滿結束，這兩天雖然陰雨綿綿，仍狂吸2萬人朝聖，流行電音天王DJ Snake（蛇爺）晚上登場，帶動樂迷氣氛，嗨到最高點。

蛇爺DJ Snake在Ultra Taiwan放送一連串招牌金曲。（Blowin' in the Wind大風吹提供）蛇爺DJ Snake在Ultra Taiwan放送一連串招牌金曲。（Blowin' in the Wind大風吹提供）

DJ Snake（蛇爺感性告白：「非常謝謝，我他媽的超愛你們！」全場樂迷感動到不行。壓軸強棒的葛萊美獎音樂情人Zedd（捷德）也超愛台灣，帶來膾炙人口的流行金曲串燒，台下萬人一起大合唱狂歡，讓他感動大喊：「台灣我愛你，謝謝你們！」為兩天活動畫下完美句點。

睽違7年來台的Zedd擔任今年Ultra Taiwan壓軸強棒，接連放送招牌歌曲《I Want You To Know》、《Stay》等朗朗上口的流行金曲，全場萬人大合唱狂歡，隨後播放經典代表作《Clarity》於天空施放30秒、200發的璀璨煙火，畫面感動眾人。

近年火紅的Black Tiger Sex Machine（BTSM，黑虎性機械）今年首度來台參加Ultra Taiwan，他們頭戴著黑虎頭盔、眼睛以LED白光呈現，在夜晚的主舞台特別酷炫，讓許多樂迷大感驚艷不已。

平交道女神AmberNA（藍星蕾）在Ultra Taiwan穿上「銀色馬甲」曬出渾圓水滴雪乳。（Blowin' in the Wind大風吹提供）平交道女神AmberNA（藍星蕾）在Ultra Taiwan穿上「銀色馬甲」曬出渾圓水滴雪乳。（Blowin' in the Wind大風吹提供）

性感的亞洲百大女神DJ下午火辣登場，包括平交道女神AmberNA（藍星蕾）穿上「銀色馬甲」曬出渾圓水滴雪乳、背上天使翅膀相當吸睛，她帶來一連串K-Bounce動感組曲，全場超嗨；甜辣系個性女神Alyshia一身黑色皮衣登場，表演一半她跳上DJ台之後，露出鏤空辣腿網襪，驚艷全場。

另外，「真人版娜美」大馬波神Ms.Puiyi在下午火辣登場，深V包不住超兇上圍，螞蟻細腰超性感，現場擠滿粉絲，人氣超旺。

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