莊凱勛「生猛變裝」自豪小菜一碟 自招隨時可以啪啪啪

莊凱勛（中）飾演MAMA，分享有到埃及與法老們3P的奇葩經驗。（台灣大哥大MyVideo提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕由林思宇、莊凱勛、張書豪與陸夏主演大尺度都會愛情性喜劇《妮波自由式》，限制級畫面引爆話題，四人接受台灣大哥大MyVideo專訪，莊凱勛在劇中飾演開酒吧的男同志「MAMA」，腳踩高跟鞋、只穿緊身內褲等大膽變裝，他對性愛更是自由奔放，對於詮釋這號人物，莊凱勛認為劇中「生猛」演出是小菜一碟，「那種啪啪啪的，隨時都可以來一下，但是戲裡我有被求婚，這種流露感情的時刻才真的讓我害羞。」

張書豪（右）飾演的小志有大膽床戲。（台灣大哥大MyVideo提供）

張書豪在《妮波自由式》飾演網紅經紀人「小志」，性向為同性，對愛情相當專一，林思宇大讚，「聽說看完很多人都想跟你做朋友，但不知道是哪種朋友。」一旁陸夏跟張書豪吃驚，「你講快一點，那個『做...』，現在對那個做特別敏感，但很開心，代表我的詮釋有獲得認可。」劇中張書豪還有破尺度床戲，他坦言是第一次在作品中被人「有頻率碰撞身體」，分享拍攝過程，「一開始其實有點害羞，但馬上就進入到滿享受的過程。」

林思宇（左）飾演Pony，才剛分手轉身就與韓國歐爸金在勳（右）展開新戀情。（台灣大哥大MyVideo提供）

林思宇則在劇中飾演網站編輯「Pony」，她坦言她本人的性愛觀保守，但演出後反倒受角色影響價值觀，「我內心的小慾望、小惡魔被打開了。」問到在場3人會選擇哪一人交往？林思宇說，「因為我本人保守，所以會選（專一的）小志，但有時候需要一點刺激時，可能會選MAMA，MAMA適合一夜情。」

陸夏（左）飾演阿軒，男女通吃的她和程予希（右）躺床談心。（台灣大哥大MyVideo提供）

陸夏則彷彿劇中角色男女通殺的「阿軒」上身，她自信選擇林思宇交往，「Pony表面很敢玩，其實很乖，只要馴服她，她就是你的了！」她更現場示範撩妹必勝絕技，一手抓著林思宇的手腕、一手輕撫林思宇的臉頰，深情望著對方說，「妳知道妳很可愛嗎？」林思宇回不知道，陸夏脫口，「那我讓你知道！」下秒無預警將林思宇脖子拉近靠唇，現場直接開啵，讓林思宇尖叫羞回，「好刺激！我們剛剛微碰到欸，好軟喔！」

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