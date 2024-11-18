晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

莊凱勛「生猛變裝」自豪小菜一碟 自招隨時可以啪啪啪

莊凱勛（中）飾演MAMA，分享有到埃及與法老們3P的奇葩經驗。（台灣大哥大MyVideo提供）莊凱勛（中）飾演MAMA，分享有到埃及與法老們3P的奇葩經驗。（台灣大哥大MyVideo提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕由林思宇、莊凱勛、張書豪與陸夏主演大尺度都會愛情性喜劇《妮波自由式》，限制級畫面引爆話題，四人接受台灣大哥大MyVideo專訪，莊凱勛在劇中飾演開酒吧的男同志「MAMA」，腳踩高跟鞋、只穿緊身內褲等大膽變裝，他對性愛更是自由奔放，對於詮釋這號人物，莊凱勛認為劇中「生猛」演出是小菜一碟，「那種啪啪啪的，隨時都可以來一下，但是戲裡我有被求婚，這種流露感情的時刻才真的讓我害羞。」

張書豪（右）飾演的小志有大膽床戲。（台灣大哥大MyVideo提供）張書豪（右）飾演的小志有大膽床戲。（台灣大哥大MyVideo提供）

張書豪在《妮波自由式》飾演網紅經紀人「小志」，性向為同性，對愛情相當專一，林思宇大讚，「聽說看完很多人都想跟你做朋友，但不知道是哪種朋友。」一旁陸夏跟張書豪吃驚，「你講快一點，那個『做...』，現在對那個做特別敏感，但很開心，代表我的詮釋有獲得認可。」劇中張書豪還有破尺度床戲，他坦言是第一次在作品中被人「有頻率碰撞身體」，分享拍攝過程，「一開始其實有點害羞，但馬上就進入到滿享受的過程。」

林思宇（左）飾演Pony，才剛分手轉身就與韓國歐爸金在勳（右）展開新戀情。（台灣大哥大MyVideo提供）林思宇（左）飾演Pony，才剛分手轉身就與韓國歐爸金在勳（右）展開新戀情。（台灣大哥大MyVideo提供）

林思宇則在劇中飾演網站編輯「Pony」，她坦言她本人的性愛觀保守，但演出後反倒受角色影響價值觀，「我內心的小慾望、小惡魔被打開了。」問到在場3人會選擇哪一人交往？林思宇說，「因為我本人保守，所以會選（專一的）小志，但有時候需要一點刺激時，可能會選MAMA，MAMA適合一夜情。」

陸夏（左）飾演阿軒，男女通吃的她和程予希（右）躺床談心。（台灣大哥大MyVideo提供）陸夏（左）飾演阿軒，男女通吃的她和程予希（右）躺床談心。（台灣大哥大MyVideo提供）

陸夏則彷彿劇中角色男女通殺的「阿軒」上身，她自信選擇林思宇交往，「Pony表面很敢玩，其實很乖，只要馴服她，她就是你的了！」她更現場示範撩妹必勝絕技，一手抓著林思宇的手腕、一手輕撫林思宇的臉頰，深情望著對方說，「妳知道妳很可愛嗎？」林思宇回不知道，陸夏脫口，「那我讓你知道！」下秒無預警將林思宇脖子拉近靠唇，現場直接開啵，讓林思宇尖叫羞回，「好刺激！我們剛剛微碰到欸，好軟喔！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中