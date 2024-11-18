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娛樂 最新消息

春風不想再演兄弟！「入圍金馬男配」沒把握搶紅毯五帥

春風出席《白衣蒼狗》聯訪，暢聊入圍心情和拍攝花絮。（混血兒娛樂提供）春風出席《白衣蒼狗》聯訪，暢聊入圍心情和拍攝花絮。（混血兒娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕「春風」洪瑜鴻超狂！連兩年入圍金馬獎的他，自去年以《請問，還有哪裡需要加強》獲新演員提名後，今年以新片《白衣蒼狗》搶最佳男配角，問到有沒有把握拿下金馬紅毯前五帥？春風搖頭笑說：「很難啦！」

聊到入圍，春風表示很驚訝，搞笑反問記者「你們不驚訝嗎？」透露「玖壹壹」情同兄弟，另外兩位團員都是默默支持，表示以大家長久來的感情，不會刻意說恭喜。

春風《白衣蒼狗》。（混血兒娛樂提供）春風《白衣蒼狗》。（混血兒娛樂提供）

金馬獎就在本週六登場，春風態度淡定，表示以前第一次入圍金曲，花40萬去訂製西裝，好像有點頭殼壞掉，「那時太興奮，現在很沉穩」，看好對手《小雁與吳愛麗》曾國城、《角頭－大橋頭》施名帥能獲獎。

去年春風演出討喜台客，這次在《白衣蒼狗》演黑心老闆，他得意表示，最近有很多劇本可以選，不要再演兄弟就好，問他是不是要挑戰霸道總裁？他又笑說「那要看顏值啦」，透露喜歡歡樂的戲，或人和狗的故事，感人的很好。

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