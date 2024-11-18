晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

手心手背都是肉！金馬頒獎強碰12強「台日大戰」恐影響收視

四大角頭：蔡振南（左起）、太保、高捷、龍天翔。（金馬執委會、曼尼娛樂提供）四大角頭：蔡振南（左起）、太保、高捷、龍天翔。（金馬執委會、曼尼娛樂提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕第61屆金馬獎頒獎典禮早早就訂好將於23日晚間登場，在影壇也掀起一股預測風，不過近期世界12強棒球賽B組戰事精彩不斷，加上台灣健兒表現穩健、亮眼，不少影壇人士擔心金馬獎頒獎典禮收視率是否會遭到影響，對觀眾來說，兩邊都是不想錯過的精彩內容，紛紛出現選擇障礙。

奧斯卡最佳男配角關繼威。（本報資料照，金馬執委會提供）奧斯卡最佳男配角關繼威。（本報資料照，金馬執委會提供）

第61屆金馬獎不僅競爭激烈，就連來台灣參與盛典的嘉賓們也是星光熠熠，日本人氣明星阿部寬、張震雙影帝；奧斯卡最佳男配角關繼威、關家永、王慶「多重宇宙」三人組；四大角頭蔡振南、高捷、太保、龍天祥都將出席頒獎典禮。

日本隊在世界棒球12強比賽表現精彩。（本報資料照，記者陳逸寬攝）日本隊在世界棒球12強比賽表現精彩。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

另一方面世界棒球12強複賽則進入強強對戰的「台日大戰」，在官方最新公布的賽程當中，中華隊將先後出戰委內瑞拉、美國、日本，23日晚間就是本屆賽期第二度與日本對決，這場比賽將在東京上場，不知道觀眾會選擇看哪一邊？

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中