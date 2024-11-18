手心手背都是肉！金馬頒獎強碰12強「台日大戰」恐影響收視

四大角頭：蔡振南（左起）、太保、高捷、龍天翔。（金馬執委會、曼尼娛樂提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕第61屆金馬獎頒獎典禮早早就訂好將於23日晚間登場，在影壇也掀起一股預測風，不過近期世界12強棒球賽B組戰事精彩不斷，加上台灣健兒表現穩健、亮眼，不少影壇人士擔心金馬獎頒獎典禮收視率是否會遭到影響，對觀眾來說，兩邊都是不想錯過的精彩內容，紛紛出現選擇障礙。

奧斯卡最佳男配角關繼威。（本報資料照，金馬執委會提供）

第61屆金馬獎不僅競爭激烈，就連來台灣參與盛典的嘉賓們也是星光熠熠，日本人氣明星阿部寬、張震雙影帝；奧斯卡最佳男配角關繼威、關家永、王慶「多重宇宙」三人組；四大角頭蔡振南、高捷、太保、龍天祥都將出席頒獎典禮。

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日本隊在世界棒球12強比賽表現精彩。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

另一方面世界棒球12強複賽則進入強強對戰的「台日大戰」，在官方最新公布的賽程當中，中華隊將先後出戰委內瑞拉、美國、日本，23日晚間就是本屆賽期第二度與日本對決，這場比賽將在東京上場，不知道觀眾會選擇看哪一邊？

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