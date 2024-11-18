不唱兒歌了！挖呀挖老師甜唱《因為愛情》曝絕美婚紗照閃瞎網

挖呀挖老師深情演唱《因為愛情》。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國河北一名黃姓幼教老師憑藉教唱兒歌《小小花園》爆紅，還被封為「挖呀挖老師」，去年結婚並升格當媽的她，一舉一動仍備受關注。近日網上瘋傳一段她在KTV飆唱《因為愛情》的影片，畫面中更大方公開與老公甜蜜婚紗照及出遊照，引起大批關注。

畫面中挖呀挖老師綁著招牌包包頭，手拿麥克風演唱陳奕迅和王菲的經典歌曲《因為愛情》，她保留陳奕迅原聲，自己則演唱王菲的段落模擬男女對唱，而當她唱到一半時，影片下方先是出現可愛女兒的照片，接著是與老公甜蜜的婚紗照，以及過往出遊的點點滴滴，搭配上挖呀挖老師深情甜美的嗓音，讓不少網友直呼「唱歌還偷偷放閃」、「再次戀愛了」。

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不過值得注意的是，公開影片的IG帳號雖然取名為「音樂老師花開富貴」，並且擁有3.6萬人追蹤，但根據挖呀挖老師抖音帳號「教音樂的花開富貴」中的自介顯示，她特別提到自己並沒有任何海外社交平台，呼籲大家不要被騙，因此該IG帳號是否為本人經營仍有待查證。

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