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娛樂 最新消息

Ozone開私密趴！宣布好消息 放送粉絲驚喜耶誕禮

〔記者張釔泠／台北報導〕Ozone今年成軍2週年，因忙於首場台北小巨蛋演唱會和籌備發行首張專輯《New Moon》分身乏術，因此以直播的方式和粉絲同樂，在宣傳暫告一段落之際，他們確定將於12月21日在高雄後台Backstage舉辦「Ozone X O.A.O.聖誕派對」見面會，Ozone開心不已：「內心是非常期待也很興奮的！也期待可以帶給大家充滿回憶的耶誕見面會！」

Ozone。（索尼提供）Ozone。（索尼提供）

為了讓O.A.O.們感受到滿滿的耶誕氣氛，他們特地穿上紅、白、綠色為主的耶誕造型，在布置充滿耶誕色彩的攝影棚，拍攝出溫暖視覺感。他們非常興奮地接下規畫派對的個重責大任，不過因為是第一次籌備活動，笑說：「我們發現會有很多問題，就是我們想法太多造成『選擇障礙』！」

由於無法「全都要」，Ozone特別在放假時約出來面對面開會，討論了2個小時，好好做出選擇，並交出製作精美PPT給公司，他們樂在其中說：「我們討論的過程很好笑、很好玩，活動的初心都是希望O.A.O.能感受到耶誕節的幸福感以及溫暖，希望大家會喜歡。」

而在討論演出內容時，Ozone原本想在見面會上翻唱耶誕節相關歌曲，但討論到最後決定用創作的方式，給粉絲們一個難忘的耶誕節驚喜，他們近來正在努力寫歌，合力交出誕創作歌曲，此外，他們也將變身誕老公公，一人親自挑選一份誕禮物送給現場的幸運粉絲，子翔說：「會以我喜歡的物品為主，好讓O.A.O.無時無刻想到我。」哲言考量到O.A.O.們平日為他們到處奔波很辛苦，因此禮物主題是「放鬆」；佳辰透露自己的主題是「卡哇伊（可愛）」，煥鈞也選擇以可愛和療癒為禮物準則；祖安則表示會選購有誕氛圍的禮物，「且禮物會有兩份，一份給O.A.O.，一份給我自己。」文廷則希望收到他禮物的粉絲能夠「會心一笑」，強調「有實用性」。

Ozone。（索尼提供）Ozone。（索尼提供）

「Ozone X O.A.O.聖誕派對」見面會將在22日、本週五中午12:00於KKTIX正式啟售，售票當天剛好是子翔的生日，他說：「我的生日願望是希望粉絲朋友都能夠順利買到票，可以一起過屬於我們跟O.A.O.的誕節！」

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