小嫻重拾書本念大學 快哭了「阿姨跟不上你們」

小嫻9月重返校園成為大學音樂系新鮮人，拍片分享趕不上課業，說著說著感覺快哭了。（翻攝自小嫻IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「小嫻」黃瑜嫻今年9月重返校園成為國立屏東大學音樂系新鮮人，在IG拍短片分享中年讀大學心路歷程，認了多年未進校園，理解力不如年輕同學，學習上需花更多時間追趕進度，甚至不小心犯了低級錯誤。

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說到激動處，小嫻也終於認了：「阿姨跟不上你們，發條要再上緊一點。」

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影片中，小嫻自嘲說：「既然都回來學校，就乖乖進教室吧，土法煉鋼，不然怎麼辦，阿姨跟不上你們啊！」提及最近在課堂上犯下低級錯誤，透露完全忘記老師在第一週要求印的資料，腦海中完全沒印象。

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小嫻感慨說：「待辦事項太多了，我現在每天都在我們手機行事曆上面，小到連拿包裹，或是要打電話通知什麼事情，我全部都寫在上面。」而她沒有氣餒而是激勵自己，「既然選了音樂系，就好好認真地拚吧、練吧、寫吧！」

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