晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

小嫻重拾書本念大學 快哭了「阿姨跟不上你們」

小嫻9月重返校園成為大學音樂系新鮮人，拍片分享趕不上課業，說著說著感覺快哭了。（翻攝自小嫻IG）小嫻9月重返校園成為大學音樂系新鮮人，拍片分享趕不上課業，說著說著感覺快哭了。（翻攝自小嫻IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「小嫻」黃瑜嫻今年9月重返校園成為國立屏東大學音樂系新鮮人，在IG拍短片分享中年讀大學心路歷程，認了多年未進校園，理解力不如年輕同學，學習上需花更多時間追趕進度，甚至不小心犯了低級錯誤。

相關新聞：當大一新鮮人被問沒到校？ 小嫻吐實情

說到激動處，小嫻也終於認了：「阿姨跟不上你們，發條要再上緊一點。」

相關新聞：（影）小嫻期中考前病倒又被嗆    念音樂系連這都不知道

影片中，小嫻自嘲說：「既然都回來學校，就乖乖進教室吧，土法煉鋼，不然怎麼辦，阿姨跟不上你們啊！」提及最近在課堂上犯下低級錯誤，透露完全忘記老師在第一週要求印的資料，腦海中完全沒印象。

相關新聞：睽違26年回校園  小嫻親曝最怕3件事：過程痛苦

小嫻感慨說：「待辦事項太多了，我現在每天都在我們手機行事曆上面，小到連拿包裹，或是要打電話通知什麼事情，我全部都寫在上面。」而她沒有氣餒而是激勵自己，「既然選了音樂系，就好好認真地拚吧、練吧、寫吧！」

 

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中