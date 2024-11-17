（影）金素妍《貞淑的推銷》今晚結局！放下「成人用品」疑慮：謝謝觀眾

〔記者鍾志均／綜合報導〕金素妍主演的19禁韓劇《貞淑的推銷》今（17）晚將播12集大結局，成人用品「銷售四姐妹」克服絕處逢生的危機，以及延玗臻飾演的「金道賢」找到生母，另外「姝莉」和「大根」的羅曼史等，成為最終集看點。

李世熙（左起）、金成鈴、金善映、金素妍在《貞淑的推銷》情同姐妹。（翻攝自IG）

韓媒誇讚金素妍成功褪下「強勢角色」形象，完美表達「韓貞淑」勇敢開拓自己人生的故事；金素妍表示：「想給一起辛苦的工作人員、演員們鼓掌，這次作品涉及成人用品，不知道大家接受度如何，幸好大家看得開心，多虧大家。」

請繼續往下閱讀...

金素妍也說，「銷售四姐妹」總是不放棄希望，另外還有和金提市的村民們在一起的時光非常幸福，希望大家身邊也都有人默默支持著自己。

男主角延玗臻同樣完美消化來自首爾的奇妙刑警，展現個人魅力，延玗臻表示，「拍攝時的每個瞬間都很幸福，不知不覺得到很大的安慰。」

金素妍（左）、延玗臻主演的《貞淑的推銷》今晚結局。（翻攝自jtbc）

演出「名媛」的金成鈴則表示，和姐妹們一起哭、一起笑的所有場面都留下深刻印象，並引用角色的台詞風格「Fantastic（極好的）」形容拍攝完畢的感覺。

最佳綠葉金善映飾演的「姈福」辛苦養育四個孩子，表示「多虧喜愛電視劇的觀眾，我們才能真心的笑出來」；飾演老么的李世熙坦言，一開始很想演好，壓力大，後來慢慢的能享受演出了，今年快過完了，真心感到幸福。《貞淑的推銷》最終12集今晚在Netflix上架。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法