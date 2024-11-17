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李明依「切割教會」怒求撤光照片 阿Ben憂：一堆冤大頭被利用

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星李明依在演藝圈是出了名的虔誠基督徒，不料她日前突然在臉書對某教會開砲，強調自己並不屬於別的教會，並為自己所屬教會正名，希望外界不要加以混淆，更要求對方刪除照片。雖然她沒有明確指出該教會為何，但「阿Ben」白吉勝與老婆徐小可於留言區附和，「唉上樑不正下樑歪⋯請他們把協會會員名單公開來看看好了！以免一堆冤大頭被用了還不知道」，引發外界聯想是他們曾檢舉逃漏稅的「藝起發光」。

李明依（左起）、阿Ben和徐小可。（翻攝自臉書）李明依（左起）、阿Ben和徐小可。（翻攝自臉書）

李明依近日於臉書發文指出，「一直被外界以為那是我的教會（昏倒了），我的母會是『中華基督教藝人之家』，全台灣僅此一家，也是我敬愛的孫越叔叔的教會，從來沒變過，身為藝人基督徒的我覺得很不舒服」。她強調，「那些藝什麼藝什麼的都與我無關」，透露對方還放她的照片，同時呼籲「請刪除喔感謝」。

事實上，李明依曾表示，2016年就已離開教會「藝起發光」，據《中國時報》報導，她之所以離開是因為不認同創辦人宋逸民夫妻的處事態度，提到最不滿的兩點，一是宋逸民情緒控管差、表裡不一，動不動就暴怒發脾氣；二是師母陳維齡亂接業配，連減肥藥、增高藥都在賣。

而過去曾是「藝起發光」教友的藝人阿Ben去年（2023）曾發文檢舉「藝起發光」逃漏稅，因為他在過年期間收到國稅局執業補稅通知，上面寫著「藝起發光，執業所得」，詢問會計師及友人才發現，「我本人竟然在不知不覺中，曾經在藝起發光領過薪水」，連徐小可的爸爸都寫上「執業」領過薪資，他更透露當初簽下的是空白勞報單。

不過，國稅局徹查後，證實「藝起發光」並未違法，而阿Ben先前提出的三大罪，包括檢舉藝起發光涉嫌逃漏稅、虛報薪資所得、實收奉獻卻沒開過收據等，經過徹查後，並無任何違規，「藝起發光」得知國稅局徹查後結果後表示：「感謝各界和媒體的關心，歷經兩個多月的查證，國稅局終於還給『藝起發光』清白！」

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