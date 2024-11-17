《影后》黃迪揚演活經紀人「壁虎」！感性揭楊貴媚昔暖心之舉

黃迪揚（左）演活《影后》中經紀人壁虎一角。（翻攝自臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近期台劇《影后》話題不斷，除了楊謹華、謝盈萱、陳庭妮等大咖同台飆戲外，其中男星黃迪揚也演活了經紀人壁虎一角，他近日也發文分享心情，揭9年前曾受到楊貴媚的幫助，讓他至今仍記憶猶新。

黃迪揚（中）在劇中要照顧難搞的2位女明星，分別為楊貴媚（左）和曾莞婷（右）。（翻攝自臉書）

黃迪揚（右）與陳彥嘉（左）有男男感情戲分。（翻攝自臉書）

黃迪揚在《影后》飾演為人圓滑的經紀人壁虎，要照顧難搞的2位女明星「芳姊」楊貴媚、「茵茵姊」曾莞婷，且與「Sega老師」陳彥嘉有段男男感情戲分，劇中台詞「我從來沒問過自己還有沒有電」也意外成為金句。

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黃迪揚與楊貴媚首度合作是9年前的《遺憾拼圖》，當時是楊貴媚向導演提議，讓他能多一些戲份。（翻攝自臉書）

黃迪揚近期發文分享演出的心得，更加碼爆料，他第一次與楊貴媚合作是9年前的《遺憾拼圖》，當時本來僅有一場戲的他，因為楊貴媚向導演提議，讓他能再加演一場主持告別式的戲，對當時還是菜鳥的他有很大幫助。黃迪揚文末透露，「那時候害羞沒當面跟媚姐說謝謝，這次《影后》我說了，她回我說：『無聊喔』，以後我也想成為那樣的人」。

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