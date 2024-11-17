《影后》台詞太有感！ 吳淡如揭演藝圈「咖位」殘酷內幕

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台劇《影后》活靈活現描述台灣演藝圈生態，播出後掀起許多討論，也吸引不少圈內幕前幕後工作人員關注。知名主持人吳淡如近日也在看這齣戲，看後有感而發得在臉書發文，表示對「等你是個咖，你才有資格掉眼淚」這句台詞最有感，她也揭露演藝圈內的殘酷內幕。

吳淡如。（翻攝自臉書）

鍾欣凌在《影后》中飾演經紀人胖姐，最著名的台詞是，「等你是個咖，你才有資格掉眼淚。」這讓吳淡如想要照樣造句，「等你是個咖，你掉眼淚才有人看到」、「等你是個咖，你掉眼淚才會有人做正面解釋」、「等你是個咖，掉眼淚的時候就沒有人懷疑你是弱者」、「等你是個咖，你也許就不用掉眼淚了」。

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吳淡如坦言，其實演藝人員彼此之間的較量，在她看來並非外界想像中劇烈。她說明，因為咖位並不是想卡位就卡得來的。「現階段有客觀數據可循，觀眾喜歡你，收視率好，你肯定就是個咖，雖然潮來潮往、咖位輪流轉。同上一個節目，或同演一齣戲，從通告費、演出費，大概就可以看出咖位在哪裡，爭也沒用。」

吳淡如直言，價格的背後象徵著這一個人的價值，製作單位通常比演員現實，主持人通常是很客氣的，當然老練的他們也會明白，來賓之中哪個咖能夠讓一個節目發揮最大價值。若是咖位不同，拼了命搶也沒用，當機會來時，過去長久累積的努力才有用。然而，她強調，這一行沒有特別現實，在江湖混久了，每一行都很現實。

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