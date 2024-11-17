晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《影后》台詞太有感！ 吳淡如揭演藝圈「咖位」殘酷內幕

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台劇《影后》活靈活現描述台灣演藝圈生態，播出後掀起許多討論，也吸引不少圈內幕前幕後工作人員關注。知名主持人吳淡如近日也在看這齣戲，看後有感而發得在臉書發文，表示對「等你是個咖，你才有資格掉眼淚」這句台詞最有感，她也揭露演藝圈內的殘酷內幕。

吳淡如。（翻攝自臉書）吳淡如。（翻攝自臉書）

鍾欣凌在《影后》中飾演經紀人胖姐，最著名的台詞是，「等你是個咖，你才有資格掉眼淚。」這讓吳淡如想要照樣造句，「等你是個咖，你掉眼淚才有人看到」、「等你是個咖，你掉眼淚才會有人做正面解釋」、「等你是個咖，掉眼淚的時候就沒有人懷疑你是弱者」、「等你是個咖，你也許就不用掉眼淚了」。

吳淡如坦言，其實演藝人員彼此之間的較量，在她看來並非外界想像中劇烈。她說明，因為咖位並不是想卡位就卡得來的。「現階段有客觀數據可循，觀眾喜歡你，收視率好，你肯定就是個咖，雖然潮來潮往、咖位輪流轉。同上一個節目，或同演一齣戲，從通告費、演出費，大概就可以看出咖位在哪裡，爭也沒用。」

吳淡如直言，價格的背後象徵著這一個人的價值，製作單位通常比演員現實，主持人通常是很客氣的，當然老練的他們也會明白，來賓之中哪個咖能夠讓一個節目發揮最大價值。若是咖位不同，拼了命搶也沒用，當機會來時，過去長久累積的努力才有用。然而，她強調，這一行沒有特別現實，在江湖混久了，每一行都很現實。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中