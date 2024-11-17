（影）金奈見認同男生要幫撥蝦 下一句竟喊「我幫忙脫衣服」

南韓正妹金奈見被封為「最懂事的女友」。（中天提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《同學來了》邀來「最懂事的女友」南韓正妹金奈見，她重現綁起馬尾低頭安慰「心情不好的男友」的經典動作，讓來賓看得滿臉通紅；而當黃喬歆分享自己的「懂事」行為時，金奈見竟語出驚人。

黃喬歆自認是懂事的女友。（中天提供）

黃喬歆說：「我以前是洗髮小妹，只要我男友在外面忙了一天，看到他回家很累時，我就會幫他洗頭、按摩，還會拿熱毛巾幫他敷眼睛。」就連對男友貼心還要顧及另一半的面子，「像我在家跟在外面都是我剝蝦，因為我覺得男生手很粗，會把蝦子剝的爛爛的，所以我反而喜歡剝好、乾乾淨淨地給男朋友吃。」在場來賓聽完則好奇金奈見是否也願意為男友剝蝦？不料金奈見一句話，讓全場來賓暴動：「男生幫我剝蝦，我幫男生脫衣服。」

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金奈見竟語出驚人造成來賓轟動。（中天提供）

《同學來了》在官方IG上傳金奈見的片段，不到1分鐘就突破4萬人次觀看，截至今（17）日累計更高達269萬人次，網友也紛紛在貼文底下熱情留言，更有不少觀眾開玩笑說「我今天過得很糟」，希望能被安慰。

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