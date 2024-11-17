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兵家綺現身悲喊少了個爸！陳子強「險遭換角」石英護：這個孩子我來教

〔記者傅茗渝／台北報導〕演藝圈長青樹石英上月27日辭世，享壽82歲，今（17日）於二殯景明廳舉行告別式，眾星前來弔唁，高欣欣、李國超和兵家綺弔唁時難掩淚水，陳子強則感念和石英結下師徒情緣。

高欣欣過去拍《意難忘》認識石英，真正叫「爸」是合作《娘家》，她表示當時石英其實不看好，「一個女生和我女兒差一歲，這真的能夠嗎？但演完後，石爸認可了我，我非常開心。」高欣欣哽咽透露石英離世前有跟林千鈺聯絡，知道石英狀況不好，她原先等著從日本返台就去探望，沒想到石英先走一步，讓她哀痛道：「怎麼沒等我。」

高欣欣、李國超和兵家綺弔唁時強忍悲傷。（記者王文麟攝）高欣欣、李國超和兵家綺弔唁時強忍悲傷。（記者王文麟攝）

兵家綺哽咽憶石英，「我和石爸第一次在《娘家》劇組碰面，能夠叫他一聲『爸』是我的榮幸。現在，雖然再也叫不到他了，這讓我覺得很遺憾。去年我父母也先後離開了，現在又少了一個可以叫『爸』的人。我希望石爸永遠活在我們心裡，我們都會想念他。」

和石英師徒情深的陳子強神情哀傷表示：「師父是我電視娟第一檔連續劇恩人。」他過去拍攝第一檔電視劇時頻頻NG，一度面臨被換角的困境，石英看他很緊張，就跟製作人說：「這個小孩我來教，他只是還沒開竅而已。」陳子強感念石英提攜照顧，「沒有他就沒有我。」

陳子強感念和石英結下師徒情緣。（記者王文麟攝）陳子強感念和石英結下師徒情緣。（記者王文麟攝）

張鳳書提到和石英相處3年，很受他們一家照顧，石英更經常在攝影棚煮湯，滋味讓她至今難以忘懷，「跟他演戲，他是那種會照顧晚輩，情緒很穩定的人，可以很專注演戲，在拍戲的時候放心把自己交給他，困惑都會問他，他會很認真回答。」過去她聽聞石英換肝覺得危險，好在後來石爸又平安復出，而這次辭世消息更來得突然，「我也嚇一跳，之前沒有聽說什麼狀況，也是很突然，怎麼就走了。」

張鳳書憶石爸暖舉。（記者王文麟攝）張鳳書憶石爸暖舉。（記者王文麟攝）

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