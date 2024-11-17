OMG！蔡依林「唯舞獨尊」辣腿重現 與Energy竟有這層關係

〔記者陳慧玲／台北報導〕「Jolin」蔡依林在演出上不斷自我挑戰，過去推出《舞孃》專輯之後曾展開「唯舞獨尊」世界巡演，表演當中融入吊環、鞍馬等高難度體操元素，讓歌迷看得過癮。她的姊姊蔡旻紋最近挖出一張巡演後台通行證，驚人發現忍不住喊出「OMG！」

蔡依林常會在演出中自我挑戰。（翻攝自IG）

蔡旻紋找出16年前（2008年）11月底跟著妹妹Jolin到美國拉斯維加斯巡演時的後台通行證，發現當時擔任她妹妹演唱會嘉賓的，正是近來以16蹲風靡全台的Energy。

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Jolin姊姊談到：「OMG！看我找到什麼！我們曾經帶著16蹲大江南北跑全世界巡演，快被遺忘的痕跡！」

蔡依林姊姊翻出早年的後台通行證，當時Energy（紅圈處）是擔任Jolin嘉賓。（翻攝自IG）

演唱會後台通行證上除了能看到當年Jolin秀出結實小腿肌的辣照，還能看到嘉賓Energy的照片，不過當時的組合是坤達、阿弟、書偉以及唐振剛，他們在2007年推出《天生反骨》專輯，隔年也多次在師姐Jolin的巡演上當嘉賓，獻唱《Come On》、《放手》等歌曲。

相隔多年，如今Energy重新復出，並以16蹲吸引大小歌迷喜愛，難怪Jolin姊姊看到以前的演唱會通行證會勾起許多回憶。

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