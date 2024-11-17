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娛樂 最新消息

狠咒川普「永不得安寧」挨轟！ 《白雪公主》女星道歉止血

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕川普（Donald Trum）壓倒性贏得2024年美國大選，明年1月20日正式重返總統大位，不過部分左派人士對此感到極度不滿，就連演出迪士尼真人版電影《白雪公主》（Snow White）女主角的拉丁裔女星瑞秋曾格勒（Rachel Zegler）甚至公開詛咒川普的支持者「永遠不得安寧。」此番言論隨即引發反彈情緒，如今她道歉止血了。

瑞秋曾格勒（右）公開詛咒川普與其支持者「永不得安寧」。（組合照，路透社）瑞秋曾格勒（右）公開詛咒川普與其支持者「永不得安寧」。（組合照，路透社）

《白雪公主》飾演女主角的23歲女星瑞秋曾格勒，在川普贏得2024年美國總統大選後，直接公開對大選結果表達不滿情緒，她以黑底白字寫下：「我無言以對，又是4年的仇恨，把我們推向一個我不想生活的世界。」她更失望稱「這場失敗，不應該發生，也不應該以這麼多票數的差距結束。」

不僅如此，瑞秋曾格勒甚至出言詛咒川普的支持者，「投票給川普的人，還有川普本人，將永遠不得安寧。」一番極端言論引爆川普支持者的反彈情緒，更遭到川普的助選大將、特斯拉執行長馬斯克公開痛批「有夠刻薄。」

瑞秋曾格勒發文批評選舉結果。（翻攝自IG）瑞秋曾格勒發文批評選舉結果。（翻攝自IG）

瑞秋曾格勒遭反對者批評後已經刪文，她也在IG限時動態發黑底文表示，「我想為了上周在IG上的選後發文誠心道歉，我讓我的情緒凌駕我的理智。仇恨與憤怒已經讓我們離平靜與理解越來越遙遠，我很抱歉我助長了負面論述」。

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