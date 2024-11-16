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娛樂 最新消息

高凌風癌逝10年…金友莊悲訴遺憾「孩子長大才獲自由」

金友莊（左）與高凌風有過17年婚姻。（資料照，記者胡舜翔攝）金友莊（左）與高凌風有過17年婚姻。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「青蛙王子」高凌風2014年不敵血癌病逝享壽63歲，至今羽化成仙已逾10年之久，過去，前妻金友莊為他誕下1子2女，但這段17年的婚姻，最終因金錢觀不同於2011年以離婚收場。現年55歲的金友莊近日提起這段婚姻，感嘆自己曾為了家庭而放棄一切，直到孩子們皆長大後才重獲自由。

金友莊近日在「小S」徐熙娣主持的談話性節目《小姐不熙娣》中暢聊親子話題，對話中她突然談到與高凌風的這段17年婚姻，對此她表示由衷感謝，也為3位孩子的出生而致謝，但坦言過去為了照顧這個家庭，放棄自己當時的一切所有，囊括一直想從事的高爾夫球活動以及國標舞。

沒想到，金友莊在練習打高爾夫球時懷上了第一胎，預計生下來後再圓夢也不遲，卻被高凌風告知：「妳在家顧小孩好了！」後來，她表示自己很想去跳國標舞，也被高凌風阻止道：「國標要跟人家接觸，最好不要！」自己因此沒有機會去圓夢，隨著第二胎、第三胎陸續誕下，這段時間也都被家庭綁住。

此外，金友莊還透露高凌風會灌輸家中人多才熱鬧的觀念，「我就很認分在家裡面帶小孩」，隨著孩子們都長大成人，她重獲自由後終於能隨時與男友做想做的事。豈料，小S聽到這席話立刻打趣反問：「所以妳現在要炫耀的是談到新戀情嗎？」她趕緊解釋：「太年輕走入家庭！」目前身邊有個伴可以到處遊歷，因此到哪都覺得很新鮮。

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