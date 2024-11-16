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Yerin曝GFRIEND十週年喜訊！學《影后》台詞、喊話台灣劇組：聯絡我喔

Yerin做出打電話的動作，希望台灣劇組找她拍戲。（記者王文麟攝）Yerin做出打電話的動作，希望台灣劇組找她拍戲。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓星「Yerin」睿隣明天（17日）下午2點、晚上7點將在CLAPPER STUDIO舉行FAN PARTY，她來台前看了氣象預報，發現台灣有颱風，自嘲是雨神，走到哪雨就跟到哪。

Yerin今天受訪大秀中文，透露明天將為大家表演與「月份」有關的中文歌曲，並說出自己生日月份「八月」的中文，問現場記者發音是否標準。不過現場一度霧煞煞，因為她講成「包夜」，笑翻眾人。

Yerin被要求給出「Big Smile」，害羞笑了出來。（記者王文麟攝）Yerin被要求給出「Big Smile」，害羞笑了出來。（記者王文麟攝）

此外，她還現學現賣劇集《影后》的台詞「交出你的Power」，發音標準又有活力，且一次就成功，獲得100分的評價，被虧「講的比八月還要好」，她似乎有些賭氣，俏皮的說「我錄音的時候，老師稱讚我中文發音很好！」

明年是GFRIEND出道10週年，被問到最大的改變，她表示過去自己不善言詞，受訪時都要成員們「罩」，如今單飛發展3年，也能與媒體侃侃而談，有所成長。她也預告，不僅是個人，團體明年也會有特別企劃，敬請期待。

Yerin分享GFRIEND十週年將有特別活動，讓媒體也相當驚喜。（記者王文麟攝）Yerin分享GFRIEND十週年將有特別活動，讓媒體也相當驚喜。（記者王文麟攝）

近年來越來越多韓星參演台灣作品，同時身兼演員的她對於演出台灣作品也躍躍欲試，笑著比出「六」做出打電話的手勢，對台灣劇組喊話：「我等你們的電話喔！」有趣的是，她還另外示範了「用智慧型手機講電話」的手勢，模樣實在可愛，配合度超高。

最後在訪問結束後，再度大聲向媒體大喊「辛苦了」，誠意十足，帶來相當好的印象。

Yerin示範「以前打電話」、「現在打電話」的手勢不同。（記者王文麟攝）Yerin示範「以前打電話」、「現在打電話」的手勢不同。（記者王文麟攝）

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