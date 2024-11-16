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張曼娟驚爆癱倒在床！罹患嚴重氣喘「病發過程曝光」

張曼娟透露遇臉書遭下架窘境，意外曝光因嚴重氣喘而癱床病況。（翻攝自臉書）張曼娟透露遇臉書遭下架窘境，意外曝光因嚴重氣喘而癱床病況。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕曾與歌手張清芳合作出版《等待》與《感情生活》2張音樂專輯的知名作家張曼娟，也陷入這波多數名人臉書粉專無預警被下架的窘境，不過現已恢復正常，而她昨（16日）晚發文訴說此事之外，也透露患有氣喘而癱在床上的近況。

張曼娟的粉絲團因收到「位於台灣的用戶不會看到您的內容」的通知並被下架處理，導致整個團隊人仰馬翻、亂成一團，甚至以為是被駭客盜走而前往警局報案，後來才想到吳淡如也遇過類似困境，在連絡過後才得知「原來她和一大群知名的財經名人，都被封鎖了。」

「昨晚我因嚴重氣喘癱在床上，突然收到小編驚慌訊息，告知我的粉絲專頁被告知違法，所以台灣地區看不到了。」張曼娟透露自己罹嚴重氣喘，導致整個人癱在床上的病況，許多網友聞訊也紛紛留言關心，曾寶儀也暖心關切「老師保重喔！」所幸，張曼娟的臉書粉專已恢復正常，她因此開心表示：「雖然觸及率還是那麼低，至少我還在。」

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