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娛樂 最新消息

「韓版柯震東」來台Long Stay！振永被讚帥過本尊

振永今天現身桃園出席活動，吸引許多粉絲朝聖。（CAST提供）振永今天現身桃園出席活動，吸引許多粉絲朝聖。（CAST提供）

〔記者廖俐惠／桃園報導〕韓星振永來台拍攝愛情電影《那張照片裡的我們》，趁Long Stay期間，振永到處趴趴走，不但去按摩、享用滷肉飯，昨天才剛去噶瑪蘭威士忌的酒廠參觀，當場製作了屬於自己的威士忌，並在上面簽名，當作紀念；同片演員李沐則請他大吃一頓，且聽說不便宜，讓他感受到台灣人的好客。

振永來台Long Stay，秀中文直呼「好難喔」。（CAST提供）振永來台Long Stay，秀中文直呼「好難喔」。（CAST提供）

振永今天在桃園阜山部落出席活動，他近年與台灣相當有緣，先是主演了《那些年，我們一起追的女孩》，再來又與台灣劇組合作，與李沐演出電影《那張照片裡的我們》，目前正在拍攝當中，拍完電影前都會留在台灣。由於他這次飾演的角色是在台灣的韓國跆拳道教練，所以說中文可以帶點腔調，不過他仍十分積極的練習中文，最近他與李沐才互教了「辛苦了」的中文、韓文。

振永原本就很喜歡台灣青春愛情電影，他印象中的台灣男主角，雖然不太會打扮，但自然又青澀的感覺令他印象深刻，很開心能夠接到這次邀請，加上是繼《那些年》後又接到與台灣有關係的作品，所以不覺得是詐騙。先前他曾經與《那些年》男主角柯震東會面，振永表示，問了柯震東許多當時拍攝的問題，他則是分享拍完的影像給柯震東，兩人相談甚歡。

現場驚喜為振永慶生。（CAST提供）現場驚喜為振永慶生。（CAST提供）

被問到兩人角色的差異，振永認為這就交給觀眾評斷，更強調不會刻意去模仿柯震東飾演的柯景騰，而是盡量做出自己的風格。不過現場記者打趣說道：「最大的差別可能是你長得比較帥！」讓振永感到很不好意思：「我不知道怎麼回答了啦，我很害羞，非常謝謝你的稱讚。」

振永除了演員身分之外，本業是著名的音樂人，被問到是不是有機會幫電影做音樂？振永坦言正在思考中，如果時間可以允許的話，真的非常想要為電影嘗試音樂創作。他最後強調，他對電影非常有自信，希望大家能給予支持。

振永今天在桃園阜山部落為「CAST POP-UP STORE 快閃店」出席活動，這次粉絲活動一開放報名就秒殺，此次展覽中，振永與韓國時尚品牌NACHE的聯名系列也成為焦點。

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