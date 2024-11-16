王力宏搭機遭大聲告白「華語樂壇永遠的神」 尷尬反應曝光

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手王力宏過去曾演唱過許多膾炙人口的經典作品，且得兩屆金曲歌王獎項肯定，不過2021年和前妻李靚蕾離婚時，感情生活引起爭議。他近日到中國武漢參加「音雄聯盟巨星演唱會」，吸引不少粉絲送機，當時有名粉絲一邊跟著他一邊大聲稱讚，「華語樂壇永遠的神」，他尷尬的反應全被拍。

王力宏被粉絲大讚「華語樂壇永遠的神」。（西東音樂提供、翻攝自小紅書）

王力宏近日到武漢參與演唱會，有粉絲在小紅書分享替王力宏送機的影片，畫面中他頭戴紳士帽、黑色口罩、穿灰色西裝，打扮相當隆重。有趣的是，影片中有名女粉絲大喊，「華語樂壇永遠的神」，但王力宏並沒有回頭，更沒有笑出來，而是直接回應，「沒有，普通的音樂人吶！」

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王力宏回應粉絲的誇獎。（翻攝自小紅書）

影片曝光後，立刻吸引大批粉絲討論，紛紛留言笑呼，「宏宏確實是個謙虛低調的好孩子，但他內心一定對我們的彩虹屁沾沾自喜啦」、「上次也有粉絲這麼誇他，他也是回自己只是熱愛音樂」、「把老王聽尷尬了」。

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