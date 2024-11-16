晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王力宏搭機遭大聲告白「華語樂壇永遠的神」 尷尬反應曝光

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手王力宏過去曾演唱過許多膾炙人口的經典作品，且得兩屆金曲歌王獎項肯定，不過2021年和前妻李靚蕾離婚時，感情生活引起爭議。他近日到中國武漢參加「音雄聯盟巨星演唱會」，吸引不少粉絲送機，當時有名粉絲一邊跟著他一邊大聲稱讚，「華語樂壇永遠的神」，他尷尬的反應全被拍。

王力宏被粉絲大讚「華語樂壇永遠的神」。（西東音樂提供、翻攝自小紅書）王力宏被粉絲大讚「華語樂壇永遠的神」。（西東音樂提供、翻攝自小紅書）

王力宏近日到武漢參與演唱會，有粉絲在小紅書分享替王力宏送機的影片，畫面中他頭戴紳士帽黑色口罩、穿灰色西裝，打扮相當隆重。有趣的是，影片中有名女粉絲大喊，「華語樂壇永遠的神」，但王力宏並沒有回頭，更沒有笑出來，而是直接回應，「沒有，普通的音樂人吶！」

王力宏回應粉絲的誇獎。（翻攝自小紅書）王力宏回應粉絲的誇獎。（翻攝自小紅書）

影片曝光後，立刻吸引大批粉絲討論，紛紛留言笑呼，「宏宏確實是個謙虛低調的好孩子，但他內心一定對我們的彩虹屁沾沾自喜啦」、「上次也有粉絲這麼誇他，他也是回自己只是熱愛音樂」、「把老王聽尷尬了」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中