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娛樂 最新消息

（影）台灣超短裙女球僮爆紅！震驚日媒喊「作弊等級」 IG被神出了

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕世界棒球12強賽B組賽事火熱開打，除了球員們的表現之外，台灣的場邊「嬌點」也備受討論。14日台灣隊對上多明尼加，一位穿著短裙、中空小可愛的女球僮格外吸睛，更引起日媒讚嘆「根本是作弊等級」，而這位女神的身分也被網友挖出。

台灣爆紅女球僮的真實身分是「紅運少女Ruby Girls」的成員劉偲伃。（翻攝自IG）台灣爆紅女球僮的真實身分是「紅運少女Ruby Girls」的成員劉偲伃。（翻攝自IG）

14日台灣隊和多明尼加打出一場緊張的賽事，過程中一名身穿粉色迷你裙的球僮，頂著一頭金髮走上場，為主審提供新球，引起日本網友狂讚太可愛，就連日媒《THE DIGEST》也報導了這短短的過程，在標題打上「太性感了！台灣女球僮『迷你裙x露肚臍』亮相受矚，好可愛，感覺有點作弊！」

女球僮爆紅後，身分也跟著曝光，原來她是伊林娛樂所屬的「紅運少女Ruby Girls」的成員「哈密瓜」劉偲伃，年僅19歲，這次登上日本版面，她的IG也迅速暴增數千名粉絲。

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