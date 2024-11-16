（新碟快報）阿諾經典重現江湖！《魔鬼終結者》4K UHD+BD鐵盒版在台登場

〔記者許世穎／專題報導〕由《鐵達尼號》、《阿凡達》金獎導演詹姆斯柯麥隆執導、阿諾史瓦辛格主演的1984年經典《魔鬼終結者》，堪稱影史最具影響力的科幻作品之一，不僅在多個排行榜上有名，更有一系列續集電影、影集、漫畫等衍生作品，台版本週正式推出4K UHD+BD雙碟鐵盒版供影迷收藏。

阿諾史瓦辛格主演的《魔鬼終結者》，堪稱影史最具影響力的科幻作品之一。（翻攝自IMDB）

電影描述未來世界的人工智慧「天網」和人類的戰爭節節敗退，從2029年派了由阿諾飾演的T-800終結者返回1984年，試圖殺死由琳達漢彌頓扮演的「救世主」之母莎拉康納，好讓她的兒子約翰康納沒機會誕生，因為還沒出生的約翰將成為人類在未來對抗機器的戰爭中唯一的希望。

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該片獲得美國影藝協會的肯定，在2001年評選的AFI百年電影史百大驚悚電影中名列第42名，阿諾片中經典台詞「I'll be back」還在2005年評選的AFI百年電影史百大經典台詞中名列第37名。另外還有多個電影雜誌、權威媒體將其選入影史最偉大電影之中，同時電影也因文化、歷史和審美方面的顯著成就，被美國國會圖書館列入國家影片登記表。

《魔鬼終結者》在台推出4K UHD+BD雙碟限定鐵盒版。（得利影視提供）

除了阿諾和柯麥隆經典，影帝湯姆漢克的1993年封帝作《阿甘正傳》UHD+BD三碟30週年修復鐵盒版也於本週正式在台上架。電影透過智商75的阿甘來觀看世界，透過他單純的思想以及善良的個性，描繪出美國50年代至90年代的歷史，雖然40年間，美國歷史有巨大的變化，但是弱智的阿甘突破智能的限制，以一貫的誠實以及天生的直覺行動，反倒開闢了一片天地。

《阿甘正傳》4K UHD+BD三碟30週年修復鐵盒版，已在台發行。（得利影視提供）

二次大戰剛結束，阿甘出生在美國阿拉巴馬州的一個閉塞小鎮，他先天弱智，但上帝又賜予他一雙疾步如飛的飛毛腿和一副單純正直．不存半點邪念的頭腦。小鎮上的人都對阿甘另眼相待，只有兩位女性關心、愛護著他。母親給予他偉大的母愛，青梅竹馬的玩伴珍妮則以純真的少女情懷暖著他的心，在她們的愛護下，阿甘長大了。帶著對珍妮至死不渝的愛戀，踏上了極不平凡的人生旅程。

《魔鬼終結者》4K UHD+BD雙碟限定鐵盒版、《阿甘正傳》4K UHD+BD三碟30週年修復鐵盒版皆由台灣得利影視代理發行，已於各大通路上架中。

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