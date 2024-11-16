陳建州看球賽遭背後戳刀「大牙加油」 釣出大牙回應了

「大牙」周宜霈（右）去年挺身為自己發聲，指控11年前遭「黑人」陳建州性騷。（資料照，記者胡舜翔攝）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕2024世界棒球12強賽B組賽事，台灣隊14日以2比1擊敗多明尼加。沒想到，「黑人」陳建州當天也到場觀賽替台灣隊加油，卻遭後方球迷偷臭，在他背後播放跑馬燈字幕「大牙加油」，影片曝光後，立刻在網路引發熱議，也釣出大牙本人回應。



「黑人」陳建州赴大巨蛋看球賽，未料有球迷在他身後播放「大牙加油」的跑馬燈偷臭。（組合照，翻攝自臉書）

有球迷14日於Threads上曬出一段影片，他在觀賽期間跑到陳建州背後以手機開啟跑馬燈，播送「大牙加油」字幕，偷臭他性騷擾「大牙」周宜霈一事；陳建州側臉雖有入鏡，但似乎沒有察覺，整個過程也全被拍下後分享。對此，大牙昨（15日）也留言回應，「謝謝！」

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大牙於Threads回應網友。（翻攝自Threads）

回顧整起事件，陳建州去年6月先遭大牙指控性騷，爾後又被「微風女神」郭源元控訴性騷，當時妻子范瑋琪二度發文力挺堅稱「丈夫是個正直的人」、「身正不怕影子斜」，不過隨著大牙被反告獲不起訴處分，夫妻倆至今仍遭網友群起嘲諷「法院認證」、「大牙加油！」

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