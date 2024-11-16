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娛樂 音樂

恭喜！羅文裕驚喜老婆懷上第三胎 揪大咖歌后屏東幹大事

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲客語歌王羅文裕忙著籌備「狂客音樂季」，他報喜宣布老婆懷上第三胎，直呼非常意外，「我有孩子王的體質，雖然養孩子不容易，但我們很期待添丁！」打趣剛好可以組一個樂團。

羅文裕正在推動「2024客家生活藝術節狂客音樂祭」，將在11月23、24日於屏東縣內埔鄉公所旁的六堆紀念公園登場。

羅文裕報喜，宣布老婆懷上第三胎。（屏東縣政府文化處提供）羅文裕報喜，宣布老婆懷上第三胎。（屏東縣政府文化處提供）

羅文裕提到「狂客」代表著客家人的自信與狂熱，絕不是自大狂傲，用自信與跳脫的精神，開創客家文化的新世紀呈現多面貌。

羅文裕這次邀請的歌手，有一半都是客家人，感謝彭佳慧、温昇豪第一時間全力力挺，三人更被稱為客家三劍客。

羅文裕表示，「剛好彭佳慧、温昇豪都是屏東人，很開心我們三個南部小孩，首次齊聚站上家鄉的舞台開唱。」

彭佳慧很期待回到家鄉演出。（屏東縣政府文化處提供）彭佳慧很期待回到家鄉演出。（屏東縣政府文化處提供）

金曲歌后彭佳慧很期待返鄉演出，表示這次在狂客音樂季，會特別演唱跟羅文裕一起的客語創作《歸來》，「很開心能與內埔鄉豐田國小合唱團一起合作，讓我很期待，能站上家鄉的舞台，對我而言深具意義。」

對於家鄉美食，彭佳慧笑說，「我是生長在客家村的客家妹，每次回屏東最想吃表妹經營麵店的米苔目、粄條，從小吃到大都吃不膩，也是最熟悉的味道。」

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