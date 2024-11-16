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娛樂 電影

《上海社會檔案》裸露劇照出土！陸小芬感謝重要貴人：生命中很大的轉變

〔記者廖俐惠／綜合報導〕永昇電影公司原為發行公司，1973年由江日昇先生改變策略投入電影製作，與江晉德先生聯手經營，他們當年大膽啟用新人、鼓勵編導以創新題材創作，拍出耳目一新的文藝電影，攝製作品在70年代票房、口碑皆大獲好評。前天（14日）江日昇家屬特地自美返台，將永昇公司電影著作權捐贈予中心，《假如我是真的》（1981）、《上海社會檔案》（1981）等一系列的經典之作正式納入數位修復工程計劃，令影迷十分期待。

陸小芬分享，江日昇老闆是她從影的貴人。（國家影視聽中心提供）陸小芬分享，江日昇老闆是她從影的貴人。（國家影視聽中心提供）

永昇公司成立20多年間出品影片達50部以上，成績斐然，在台灣獨立製片公司中是箇中翹楚。創業早期以文藝電影攝製聞名，直到1979年功夫電影大行其道、文藝片票房日漸衰退，江日昇擔起公司的營運危機，投入傷痕文學改編，啟用王童導演，拍出《假如我是真的》，一舉囊括1981年金馬獎最佳影片、最佳男主角、改編劇本三項大獎，成為傷痕文學改編代表作品。

國家影視聽中心於14日舉辦「永昇電影公司電影著作財產權及文物捐贈簽約儀式」，陸小芬（左起）、賴成英導演、楊家雲導演、林福地導演、江王玉華女士、影視聽中心董事長褚明仁、王童導演、前電影資料館館長李天礢、江宗憲、影視聽中心執行長杜麗琴。（國家影視聽中心提供）國家影視聽中心於14日舉辦「永昇電影公司電影著作財產權及文物捐贈簽約儀式」，陸小芬（左起）、賴成英導演、楊家雲導演、林福地導演、江王玉華女士、影視聽中心董事長褚明仁、王童導演、前電影資料館館長李天礢、江宗憲、影視聽中心執行長杜麗琴。（國家影視聽中心提供）

江日昇家屬江王玉華女士代表永昇電影公司，將作品權利轉交給影視聽中心。（國家影視聽中心提供）江日昇家屬江王玉華女士代表永昇電影公司，將作品權利轉交給影視聽中心。（國家影視聽中心提供）

同年也推出社會寫實風格的《上海社會檔案》，由王菊金導演、陸小芬獨挑大樑出演，大膽的裸露鏡頭，狂野而歇斯底里的形象，讓新人陸小芬因為本片一炮而紅，帶動女性復仇片潮流，前衛呈現當時台灣社會對威權壓制的恐懼。永昇公司的代表作還有《煙水寒》（1977）、《愛有明天》（1977）、《一個女工的故事》（1979）、《瘋狂女煞星》（1981）等片，題材新穎、敘事手法令人印象深刻，更表現出當代台灣電影史的風貌。

王童導演表示，因為有永昇電影公司，他才有機會從美術指導轉做導演。（國家影視聽中心提供）王童導演表示，因為有永昇電影公司，他才有機會從美術指導轉做導演。（國家影視聽中心提供）

《假如我是真的》為傷痕文學改編代表作品。（國家影視聽中心提供）《假如我是真的》為傷痕文學改編代表作品。（國家影視聽中心提供）

國家影視聽中心日前舉辦之「永昇電影公司電影著作財產權及文物捐贈簽約儀式」，江日昇家屬江王玉華及江宗憲代表永昇電影公司出席，完成捐贈簽約儀式。江王玉華感動分享：「我先生江日昇把電影當作愛好，我們家裡的人幫不上什麼忙，但很感謝這些電影拍攝的工作人員、導演，大家那幾年一起合作、默默把拍攝做得那麼好。」

《假如我是真的》一舉囊括1981年金馬各項大獎。（國家影視聽中心提供）《假如我是真的》一舉囊括1981年金馬各項大獎。（國家影視聽中心提供）

她表示自己和兒子江宗憲先生最明智的決定，就是把永昇電影公司的作品權利轉交給影視聽中心，「借助國家的力量把這些文物跟作品流傳下去，衷心感謝各位！」同時也特別提及，要感謝倪有純對促成江日昇一生心血保存的善意。

《上海社會檔案》讓新人陸小芬（右）一炮而紅。（國家影視聽中心提供）《上海社會檔案》讓新人陸小芬（右）一炮而紅。（國家影視聽中心提供）

儀式現場更特別邀請到當年和永昇影業合作密切的賴成英導演、林福地導演、王童導演、楊家雲導演，以及影后陸小芬！王童導演分享：「我跟永昇公司的緣分很特別，因為公司的LOGO就是我畫的！」他說自己入行是電影美術指導起家，許多電影海報也都是他負責設計。「江老闆很年輕，他創意很多，想出來的電影點子跟當時的流行都不太一樣。」他說當初要不是江老闆敢請一個電影美術當導演，推他一把勇敢嘗試，他也不會有機會可以轉換跑道。

《上海社會檔案》由王菊金導演、陸小芬（圖中女子）獨挑大樑出演。（國家影視聽中心提供）《上海社會檔案》由王菊金導演、陸小芬（圖中女子）獨挑大樑出演。（國家影視聽中心提供）

陸小芬也難忘參與《上海社會檔案》的演出：「江老闆真的是我生命中的大貴人，在台灣流行文藝片、氣質女星的時候，他很敢用我這個新人，給予我生命中很大的職涯機會跟轉變。」陸小芬笑稱自己家裡有一整櫃的劇照、剪報，都是參演永昇電影公司作品拍攝時留下來的紀念。期待這些經典之作能重新問世，讓新生代觀眾得以一睹風采。

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