中樂透頭獎下場超慘！4年內就破產

〔記者廖俐惠／綜合報導〕法國恐怖喜劇電影《絕命樂透彩》（Lucky Winners）以中頭彩為主題，探索人性陰暗面，該片受鬼才大導昆汀塔倫提諾經典名作《黑色追緝令》、阿根廷黑色喜劇《生命中最抓狂的小事》所啟發，以荒誕的故事和充滿驚喜的劇情轉折獲得好評，在法國狂賣破億台幣票房，滿滿地獄哏，讓觀眾大呼過癮。

《絕命樂透彩》。（佳映娛樂提供）

《絕命樂透彩》透過一個努力維持生計的家庭、一個尋找真愛的女子、3個準備發動恐攻的聖戰士，以及一群養老院的照護員，描述他們在獲得頭彩後莫名卻厄運連連，甚至一個個生命遭受威脅，荒腔走板又驚悚刺激的劇情，堪稱是黑色幽默版《絕命終結站》。

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《絕命樂透彩》。（佳映娛樂提供）

電影是法國導演何曼蕭伊（Romain Choay）與麥克希姆古凡（Maxime Govare）3度聯手編導的最新力作。片中幸運中樂透卻成為恐怖噩夢的概念，其實是兩位導演在了解各國得獎者案例，並參考身旁友人的真實經歷後完成的原創故事，麥克希姆古凡表示：「看似荒謬的故事，其實距離現實並不遠。我們都知道，有50%的中獎者會在4年內破產。一夕致富對還沒準備好的人來說，或許更像詛咒！」麥克希姆古凡則補充：「本片沒有參考任何情節，一切都是編造出來的。」

《絕命樂透彩》。（佳映娛樂提供）

《絕命樂透彩》導演Maxime Govare（左）、Romain Choays。（佳映娛樂提供）

談及創作初衷，麥克希姆古凡表示：「我們想講述一段完全顛覆人性及價值觀的故事，與彩票中獎金錢從天降的機會遊戲，簡直完美契合！」兩人向來擅用喜劇講述嚴肅議題，繼前作《我們的教練我們的菜》以男子水球隊故事探討社會上的「恐同」問題；新片《絕命樂透彩》則用四段瘋狂故事，反思財富對人們的影響，讓觀眾捧腹之餘也深有感觸。

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