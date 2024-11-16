何潤東難忘金門這一味！郭雪芙自招想「他」了

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳柏霖、郭雪芙主演的新戲《不如海邊吹吹風》即將上線，演員們和導演何潤東都是第一次在金門拍戲，何潤東對當地的美景和人情留下深刻印象，「在金門工作真的很開心，當地的居民都非常支持我們！」

何潤東為《不如海邊吹吹風》再執導演筒，難忘金門拍攝美景。（大川大立提供）

無論是借場景或需要現場臨演，大家都會熱情回應，他也將這樣的濃厚可愛的人情味放入劇中，為劇中角色的生活增添了真實的在地情感，他透露拍攝期間他幾乎每天都要來一碗廣東粥，對於金門的在地滋味讚不絕口，因此透過鏡頭，讓觀眾彷彿身歷其境，看著看著就餓了。

請繼續往下閱讀...

郭雪芙分享在金門拍戲的趣事，她表示在金門國家公園散步時，總有一隻小貓跟隨，「每次去牠都會出來跟著，很可愛！」楊子儀提到在金門拍戲的經歷，直言這次與以往不同，生活在金門讓他更深刻地體會了這座島嶼的魅力，他笑說：「在金門一定要騎摩托車，吹著海風太舒服了；但騎腳踏車真的會騎到往生！」此外，他也強烈推薦爬太武山，不僅可以參拜山頂的海印寺，也能喝杯咖啡放鬆心情。

郭雪芙（左）和陳柏霖搭檔《不如海邊吹吹風》，都是他們首次在金門拍戲，對一切事物感到新奇。（大川大立提供）

大川大立總經理、該影集總監製楊鴻志表示：「中影集團董事長郭台強致力打造不同風貌、劇情的台灣影集，正是希望透過影視作品，將台灣的美展現給全球觀眾。此次與韓國CJ集團合作，拍攝不如海邊吹吹風影集，就是希望讓世界認識台灣的自然之美與人情溫暖。我們希望在愛情故事的脈絡中，帶領觀眾一起感受台灣的風土人情，讓金門這座島嶼的純樸風貌成為全球觀眾心目中台灣的另一張名片。」

《不如海邊吹吹風》於12月14日起，每週六晚間9點在中華電信Hami Video上線，以及MOD、AXN（67台）播出，首週將連更4集，於週六與週日晚上9點分別播出兩集。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法